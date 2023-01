Licey “arrasó con tó”

Héctor J. Cruz

Es correcta la frase de más arriba: los Tigres del Licey arrasaron con todos los honores relacionados al torneo de beisbol profesional dominicano de este otoño-invierno y que culminó la medianoche del miércoles en forma dramática.

En cuanto a ganados y perdidos, los Azules ganaron la serie regular con 34-16, repitieron en el round robin con 10-6 y en la final con 4-1, eliminando a las Estrellas en 5 juegos. Si usted suma, se topará con que el equipo tuvo 48 victorias por 23 derrotas, promedio de .676, bien alto.

En lo individual se quedaron con los tres trofeos de MVP en las tres fases del campeonato: Ronny Mauricio en la regular, Emilio Bonifacio en el round robin y ahora el colombiano Jorge Alfaro en la final.

Antes de eso, también ganaron los premios de manager del año con José Offerman, gerente con Audo Vicente, pitcher con César Valdez y también Mauricio el MVP. El inicialista Ramón Hernández fue ganador del Guante de Oro.

Eso significa que Licey es, sin dudas, la organización de más logros y más brillante en lo que concierne a este período de la pelota dominicana 2022-23.

El presidente Ricardo Ravelo, además, agota su segundo año y no se va con las manos vacías. El club no pudo llegar a la final el campeonato anterior, pero logra la corona 23 en su segundo mandato, rompiendo el empate que tenían con las Aguilas. Licey elige presidente a mitad de año, y ya es costumbre, en estos tiempos, que no haya reelección.

En la final, Licey anotó 16 carreras por 10 solamente de las Estrellas. Hubo dominio del pitcheo por ambas partes y en tan solo un partido hubo apertura, el segundo que finalizó 8 por 3 a favor de los azules. El primero terminó 5-2 para los verdes, pero en los últimos tres Licey ganó 1-0, 3-1 y 2-1, es decir poca ofensiva.

Colectivamente, Licey dominó en el pitcheo con 1.96 de efectividad por 2.84 de las Estrellas. En el bateo, el promedio azul fue de .236 por un escaso .225 oriental.

¿Por qué perdieron las Estrellas? Su pobre bateo situacional lo evidencia todo: 4 hits en 37 turnos, promedio en .108, y eso es fatal.

Las Estrellas ganaron el primer juego de la final y luego perdieron 4. Igualito que el torneo anterior vs. Los Gigantes.

NUMERITOS LICEY: En esta serie final, algunos estuvieron bien, pero otros no tanto. Emilio Bonifacio apenas de 20-4, con 0 en todos los demás renglones. A Mel Rojas le fue muy bien, de 17-6, promedio de .353, 1 Hr, 4 empujadas, incluyendo las dos del juego decisivo. Sergio Alcántara de 18-3, pero incidió en el resultado de dos de las cuatro victorias. Ramón Hernández estuvo mal de 20-3, Ronny Mauricio salvó su actuación en el último pegando 2 hits, luego que había llegado hasta allí con un 15-0. El cubano Dairon Blanco explotó con 16-8 para .500, el MVP Jorge Alfaro de 19-8, 2 jonrones, 4 remolcadas. Y el receptor Jesús Sucre de 11-1.

NUMERITOS ESTRELLAS: Danny Santana tuvo de 8-0 y tres juegos solamente por lesión, Junior Lake de 20-4 fallando turnos claves, Robinson Canó de 21-6 para .286, y ya mucha gente lo promueve para el clásico Mundial… Cristian Bethancourt de 8-1 y fue sentado para el último juego, Jeimer Candelario de 20-5, par de jonrones, y su jonronazo del último juego empató las acciones a 1 en el 8vo, aunque al final perdieron… Henry Urrutia de 21-6 y Rainer Núñez, el novato del año de Lidom, tan solo agotó un turno en el último partido. El hombre no fue usado …

EL CUBANO: Se cuela la información de que el zurdo Aroldis Chapman ha firmado un pacto con los Reales de Kansas City por 3.7 millones de dólares. ¿Tan poco dinero?. Así es, una baja económica muy notoria para la ex figura de los Yanquis. El ganó 16 millones el año pasado, cuando estuvo mucho tiempo fuera lesionado. Apenas 9 salvados y 4.46 de efectividad. A sus 34 años de edad, podría ir en declive, aunque tiene espacio de recuperar su figura.