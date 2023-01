Dominicanos no pasan el corte; Carrera es nuevo líder en LAAC 2023

Félix Olivo

Río Grande, Puerto Rico

Luego de dos rondas jugadas en el Latin America Amateur Championship (LAAC) que se celebra esta semana en el Grand Reserve Golf Course en Puerto Rico, la delegación dominicana quedó fuera del fin de semana al no poder superar el corte (+3), en el evento que reúne lo mejor del golf amateur Latinoamericano.

Rhadamés Peña (75+75) y Juan Cayro Delgado (77+78), desafortunadamente no superaron las dificultades que les presentó el Grand Reserve Golf Course, y su actuación se da por terminada en Puerto Rico. A la delegación le acompañaba el recién electo presidente de la Federación Dominicana de Golf FEDOGOLF, Enrique Valverde, y el director ejecutivo de la institución, Luis José Placeres.

El nuevo líder del torneo es el mexicano Luis Carrera, quien tras rondas de 67 + 67 (134), se ubica en la punta con -10, seguido de cerca por el argentino Mateo Fernández de Oliveira, quien aparece detrás a un golpe del líder (-9), lo que garantiza una posible buena batalla durante el fin de semana. En tercer lugar marcha el peruano Julián Perico con -8, y en cuarto, también en solitario, Vicente Marzilio (Arg).

El pasado campeón defensor, el caimanés Aaron Jarvis hizo 70 para totalizar 142 (-2), y de esa manera ubicarse en el puesto 14. Se recuerda que Jarvis jugó en The Open Championship 2022, logrando hacer el corte en la edición 150 que se jugó en St. Andrews. Puerto Rico, país sede del evento y que este año cuenta con 9 representantes, tuvo una destacada participación encabezada por Kelvin Hernández, quien con 68 golpes fue el mejor del día por la delegación boricua y se ubica en el puesto 7. Por los locales le siguen con -2 y en el puesto 14 el veteranísimo Jero Esteve, Roberto Nieves y Max Alveiro.

PREMIOS: Fue una sorpresa para todos, incluyendo jugadores, el anuncio de los organizadores del torneo (The Masters, USGA y R&A), de que adicional a los cupos en The Masters y The Open, el ganador también jugará el U.S. Open, una oportunidad única para cualquier jugador poder participar en 3 de los 4 majors.

El torneo lo pueden ver por ESPN sábado y domingo, de 12 pm a 3 pm. Además, todas las rondas se transmitirán en vivo en LAACgolf.com.