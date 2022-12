Las 10 mejores alineaciones para la temporada de MLB del 2023

Anthony Castrovince

MLB.com

¿Es demasiado pronto para decir que los Mets tienen la mejor alineación en la MLB ahora que tienen a Carlos Correa?

Bueno, como bien saben los fanáticos de los Gigantes, es demasiado pronto para decir que los Mets tienen a Carlos Correa.



De todos modos, mientras esperamos los resultados del último examen físico de Correa, avancemos y clasifiquemos las 10 mejores alineaciones en MLB en este momento.

Por lo general, espero hasta justo antes del Día Inaugural para armar esta lista. (Y yo, eh, me reservo el derecho de actualizar esto 100 veces entre ahora y entonces). Pero las asombrosas noticias del miércoles sobre el posible movimiento de Correa de una costa a la otra, inmediatamente después de muchos otros movimientos Hot Stove, era una oportunidad demasiado buena para asumir esta importante tarea.

Así que aquí vamos (¿y mencioné que esto está sujeto a cambios?).

1. Mets

1) Brandon Nimmo, CF

2) Carlos Correa, 3B^

3) Francisco Lindor, SS

4) Pete Alonso, 1B

5) Jeff McNeil, 2B

6) Starling Marte, RF

7) Daniel Vogelbach, DH

8) Marcos Canha, LF

9) Omar Narváez, C

^Físico pendiente

Puedes acusarme de ser un prisionero del momento, y lo tomaré con calma. Porque existe un sólido respaldo estadístico para esta clasificación. El mejor medio que tenemos para medir el impacto ofensivo general, ajustado a las condiciones de la liga y del estadio, son las carreras creadas ponderadas más. Los Mets ocuparon el tercer lugar en las Mayores en wRC+ (116, o 16 por ciento mejor que el promedio de la liga) en 2022 y primeros en la segunda mitad (124). Tenían un problema de poder perceptible, pero que se abordaría de manera sustancial con la inclusión de Correa. Y hay muchas posibilidades de que el principal prospecto de los Mets, el receptor Francisco Álvarez, también sea una gran mejora en esa área.

2. Padres

1) Fernando Tatis Jr., LF^

2) Juan Soto, RF

3) Manny Machado, 3B

4) Xander Bogaerts, SS

5) Jake Cronenworth, 1B

6) Matt Carpinter, DH

7) Ha-Seong Kim, 2B

8) Austin Nola, C

9) Trent Grisham, CF

^Se perderá 20 juegos de temporada regular mientras cumple la suspensión

Gosh, fue divertido escribir esa parte superior de la orden. Así que imagínate cuánto se divertirá Bob Melvin escribiéndolo. La ofensiva de los Padres realmente no encajó en los últimos dos meses de la temporada regular como pensamos que lo haría después del canje de Soto, pero la incorporación de Bogaerts (OPS de .880 en las últimas cinco temporadas) y el regreso pendiente de Tatis darían ellos de lejos el mejor 1-4 en MLB. Hay más signos de interrogación en la mitad inferior, pero, si Carpenter quiere volver a ser balístico, mucho mejor.

3. Astros

1) José Altuve, 2B

2) Jeremy Peña, SS

3) Yordan Álvarez, LF

4) Alex Bregman, 3B

5) Kyle Tucker, RF

6) José Abreu, 1B

7) Michael Brantley, DH

8) Chas McCormick, CF

9) Martín Maldonado, C

Los Astros ocuparon el sexto lugar en las Mayores en wRC+ (112) y el octavo en carreras (737) en 2022, y eso fue sin la máquina de carreras impulsadas conocida como Abreu y con el dulce swing de Brantley en el estante para todos menos 64 juegos. Ambos tipos están envejeciendo, así que eso debe tenerse en cuenta. Pero por otro lado, Álvarez, Tucker y Peña realmente están comenzando a destacarse. La hermosa combinación de disciplina y poder de los Astros les da un fuerte argumento para ser el número 1 en esta lista, y bien podrían estar allí al final de la temporada.

4. Azulejos

1) George Springer, RF

2) Bo Bichette, SS

3) Vladimir Guerrero Jr., 1B

4) Alejandro Kirk, C

5) Matt Chapman, 3B

6) Danny Jansen, DH

7) Lourdes Gurriel Jr., LF

8) Santiago Espinal, 2B

9) Kevin Kiermaier, CF

Es cierto que esto podría ser un poco alto, porque, si bien los Azulejos ocuparon el segundo lugar en MLB en wRC + en 2022 (118), tendrán que dar cuenta de la ausencia de un jardinero muy productivo en Teoscar Hernández, quien fue canjeado a lod Marineros por la ayuda del bullpen (Kiermaier es una mejora defensiva pero no ofensiva). A los Azulejos también les vendría bien un poco de ayuda del lado izquierdo. Independientemente, esta sigue siendo una de las mejores alineaciones absolutas de la Liga Americana, conservando a cuatro habituales (Springer, Kirk, Guerrero y Bichette) que fueron al menos un 29 por ciento mejores que el promedio de la liga la temporada pasada, según wRC+.

5. Cardenales

1) Tommy Edman, SS

2) Willson Contreras, C

3) Pablo Goldschmidt, 1B

4) Nolan Arenado, 3B

5) Brendan Donovan, 2B

6) Tyler O'Neill, LF

7) Lars Nootbaar, RF

8) Juan Yépez, DH

9) Dylan Carlson, CF

Aunque los Cardenales extrañarán la actuación sorprendentemente clásica que obtuvieron de Albert Pujols en la segunda mitad de 2022, Contreras (132 wRC+ en 2022) reemplazando a Yadier Molina (51) es una mejora ofensiva tan grande como es posible hacer con una sola firma. Gracias a las temporadas de calibre MVP de Goldschmidt y Arenado y la aparición de jugadores como Donovan y Nootbaar, los Cardenales ocuparon el quinto lugar en carreras (772) y wRC+ (114) el año pasado. Podrían ser impulsados aún más por el mejor prospecto Jordan Walker.

6. Bravos

1) Ronald Acuña Jr., FR

2) Michael Harris II, FC

3) Austin Riley, 3B

4) Matt Olson, 1B

5) Sean Murphy, C

6) Travis d'Arnaud, DH

7) Ozzie Albies, 2B

8) Marcell Ozuna, LF

9) Vaughn Grissom, SS

Otra alineación que podría estar subvendida aquí. (¿Qué puedo decir? Esto es difícil). Por lo que vale (y podría valer mucho), las proyecciones actuales de carreras por juego de FanGraphs (pre-Correa en los Mets) tienen a los Bravos en el No. 1. Puedo verlo, si Acuña, más alejado de la cirugía de rodilla, regresa a la producción de nivel MVP, si Olson regresa a su producción de 2021 ahora que está más cómodo en Atlanta, y si Grissom demuestra ser el verdadero negocio en ausencia de Dansby Swanson. Los Bravos obtuvieron una gran producción de d'Arnaud y William Contreras como receptor y designado la temporada pasada y esa es una buena apuesta para continuar con Murphy a bordo.

7. Dodgers

1) Mookie Betts, RF

2) Freddie Freeman, 1B

3) Will Smith, C

4) Max Muncy, 3B

5) J.D. Martínez, DH

6) Gavin Lux, SS

7) Chris Taylor, FL

8) Miguel Vargas, 3B

9) James Outman, CF

No apareció en la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Padres, pero esta fue la mejor alineación en el béisbol la temporada pasada, sin dudas. Los Dodgers fueron los primeros en todas las categorías importantes. La caída del No. 1 al No. 7 en esta lista realmente no es tan importante como parece, porque todas estas son alineaciones de calidad. Pero los estoy criticando por las pérdidas de los hermanos Turner: Trea y Justin (no, en realidad no son hermanos), quienes obtuvieron marcas de wRC+ alrededor de un 25 por ciento mejores que el promedio de la liga. Martínez fue un All-Star el año pasado, pero, en términos generales, fue su peor temporada completa desde que se convirtió en titular de las Grandes Ligas en Detroit. Los Dodgers esperan tener un aspecto más juvenil en la mitad inferior de su alineación. Conociéndolos, funcionará bien. Pero por ahora, esperemos y veamos.

8. Filis

1) Kyle Schwarber, DH

2) Trea Turner, SS

3) JT Realmuto, C

4) Bryce Harper, RF^

5) Rhys Hoskins, 1B

6) Nick Castellanos, LF

7) Alec Böhm, 3B

8) Bryson Stott, 2B

9) Brandon Marsh, CF

^Comenzará la temporada en IL después de la cirugía Tommy John

Los Phillies son claramente una alineación de los 10 mejores, pero probablemente el equipo más difícil de clasificar dentro de los 10 primeros en este momento, solo porque aún no sabemos exactamente cuándo regresará Harper de la cirugía Tommy John y qué tan rápido lo hará a su calibre habitual de producción. Con Harper limitado a sus deberes como designado (y perdiéndose más de 50 juegos debido a una lesión en el pulgar), los Filis lograron ubicarse décimo en wRC+ (106) y séptimo en carreras (747) el año pasado. Ahora, Turner les da una gran explosión de velocidad cerca de la parte superior del orden, y un rebote de Castellanos está dentro del ámbito de la posibilidad. Entonces, esta es otra clasificación que, para fin de año, podría parecer risible, porque existe una posibilidad no pequeña de que esta sea la mejor alineación en el béisbol una vez que Harper regrese.

9. Yanquis

1) Harrison Bader, CF

2) Aaron Judge, RF

3) Anthony Rizzo, 1B

4) Giancarlo Stanton, DH

5) Gleyber Torres, 2B

6) Josh Donaldson, 3B

7) José Treviño, C

8) Osvaldo Peraza, SS

9) Aaron Hicks, LF

Los Yankees ocuparon el segundo lugar en carreras (807) y el cuarto lugar en wRC + (115) en 2022. Sin embargo, tenga en cuenta que Judge tuvo una temporada para la historia y Matt Carpenter (como se mencionó anteriormente) se parecía brevemente a Barry Bonds. En la segunda mitad, la producción general de la alineación fue mucho más pedestre. Volver a firmar a Judge y Rizzo era imprescindible, y mantiene a los Yanks entre los 10 primeros. Pero esta sigue siendo una ofensiva muy dependiente de Judge, y Judge repetirá su desempeño del 22, por supuesto, será difícil.

10. Guardianes

1) Steven Kwan, FL

2) Amed Rosario, SS

3) José Ramírez, 3B

4) Josh Bell, 1B

5) Josh Naylor, DH

6) Óscar González, RF

7) Andrés Giménez, 2B

8) Mike Zunino, C

9) Myles Straw, CF

Mire a los molestos jóvenes Guardianes que se abren paso entre los 10 primeros. Fueron decisivamente una ofensiva intermedia el año pasado, ocupando el puesto 15 en carreras por juego (4.31). Pero en realidad no es un gran salto del 15 al 10, y diría que Cleveland puede lograrlo mejorando drásticamente dos posiciones (BD y receptor) donde ocupó el puesto 29 en OPS la temporada pasada (Bell y Naylor ahora pueden compartir esencialmente el 1B/ turnos al bate de DH). Bell y Zunino aportan el poder necesario a la ecuación. Agregue un poco de músculo a un club que tuvo la mejor tasa de contacto (80.8 por ciento) y ocupó el cuarto lugar en el puntaje de carrera de bases de FanGraphs (13.2) el año pasado, y tiene los ingredientes para una ofensiva entre las 10 mejores.