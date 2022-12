Gigantes posponen presentación de Correa por preocupación médica

Ronald Blum / AP

San Francisco, Estados Unidos

Los Gigantes de San Francisco pospusieron una conferencia de prensa el martes para presentar a Carlos Correa luego de que surgiera un problema médico durante el examen físico del campocorto All-Star, según dos personas con conocimiento directo de la situación.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes porque los Gigantes no han anunciado públicamente ningún detalle sobre el acuerdo de 13 años y $350 millones de Correa, ni siquiera que la disponibilidad del martes era para presentar al preciado agente libre.

Una persona confirmó que la conferencia del martes para dar la bienvenida a Correa se suspendió porque las partes estaban esperando los resultados de las pruebas. Una segunda persona dijo que se marcó un problema médico durante el examen físico de Correa.

Correa y los Gigantes acordaron el 13 de diciembre el trato masivo, sujeto a un examen físico exitoso, según una de las personas. Correa ha sido colocado en la lista de lesionados siete veces durante su carrera de ocho años.

La disponibilidad de los medios se había programado para las 11 a. m. PST en Oracle Park, pero se canceló unas tres horas antes de que se llevara a cabo. Los Giants no dieron una explicación de por qué.

No estaba claro si las partes habían discutido la renegociación del acuerdo de Correa.

Correa, el Novato del Año de la Liga Americana en 2015, tiene un promedio de carrera de .279 con 155 jonrones y 553 carreras impulsadas en ocho temporadas en las Grandes Ligas. También ha tenido un desempeño estelar en la postemporada con 18 jonrones y 59 carreras impulsadas en 79 juegos.

Casi el único golpe en el currículum de Correa es la durabilidad. Ha jugado al menos 150 partidos en una temporada solo una vez por varias lesiones.

Correa fue agente libre hace un año después de dejar a los Astros de Houston y llegó a un acuerdo de 105,3 millones de dólares con los Mellizos de Minnesota. Ese acuerdo le dio al dos veces All-Star el derecho de optar por no participar después de un año y $35.1 millones para volver al mercado.

Correa, de 28 años, rescindió su contrato y volvió al mercado de agentes libres.

La garantía de Correa de los Gigantes sería la cuarta más grande en la historia del béisbol. Mike Trout obtuvo un contrato de $426.5 millones por 12 años con Los Angeles Angels, Mookie Betts tiene un contrato de $365 millones por 12 años con Los Angeles Dodgers y Aaron Judge recibirá $360 millones por nueve años para permanecer con los New York Yankees. en un acuerdo anunciado el martes.

Correa bateó .291 con 22 jonrones y 64 carreras impulsadas en su única temporada con Minnesota. Fue seleccionado por Houston con la primera selección general en el draft amateur de 2012, y desempeñó un papel clave en el ascenso de los Astros desde el fondo de la División Oeste de la Liga Americana hasta el primer título de Serie Mundial de la franquicia en 2017.

El campeonato de los Astros se vio contaminado por un esquema de robo de señas, y Correa ha sido abucheado con lujuria en algunas ciudades desde que surgió el escándalo.

Brandon Crawford, tres veces All-Star, ha sido el campocorto de los Giants desde 2011. Crawford, quien cumplirá 36 años el próximo mes, se desplomó a un promedio de .231 con nueve jonrones y 52 carreras impulsadas la temporada pasada mientras lidiaba con lesiones, por debajo de un Promedio de .298 con 24 jonrones y 90 carreras impulsadas en 2021.

Crawford tiene un salario de $16 millones en 2023, luego puede convertirse en agente libre. Ha lidiado con lesiones en las últimas temporadas y podría considerar retirarse al finalizar su contrato, por lo que los Giants estaban buscando un campocorto del futuro.

Los Giants tuvieron marca de 81-81 la temporada pasada, un año después de ganar un récord de franquicia de 107 juegos y la División Oeste de la Liga Nacional.