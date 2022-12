David Ferrer no descarta a Rafael Nadal para la Copa Davis

EFE

Madrid, España

David Ferrer, nuevo capitán español de la Copa Davis, dijo este lunes que asume "con mucha ilusión y responsabilidad" este reto y aseguró que para la fase de grupos de la final, prevista para septiembre de 2023, podría contar con Rafael Nadal, con el que ya ha hablado por teléfono y "no se ha descartado" para jugar.

David Ferrer se retiró del tenis profesional en mayo de 2019 con un palmarés que incluye 27 títulos en 52 finales disputadas, 63 Grand Slams jugados y 7 años entre los primeros de la clasificación mundial, en la que llegó a ser número tres en 2013.

Nacido en Jávea (Alicante) hace 40 años, Ferrer logró tres títulos de Copa Davis con España, en 2008, 2009 y 2011, y alcanzó una cuarta final en 2012. En total jugó 20 eliminatorias, saldadas con 28 victorias y 5 derrotas.

Su triunfo más destacado en el circuito lo consiguió en el Masters 1.000 de París de 2013, pocos meses después de alcanzar su única final de Grand Slam, en Roland Garros ante Rafael Nadal. En la primera de sus 7 participaciones en el Masters ATP de 2007 alcanzó también la final ante el suizo Roger Federer.

"He sido jugador y el hecho de tener la confianza de los jugadores ayuda mucho. No hubiese aceptado esta capitanía si los jugadores no hubieran querido aunque la federación hubiese querido. Es el momento adecuado, llevo un tiempo retirado y además me gusta. No me costó decidirme. Lo pensé con el entorno más cercano y con los jugadores", dijo Ferrer, que durante este tiempo compatibilizará este nuevo cargo con su puesto de director del Conde de Godó.

Una de las tareas que tendrá Ferrer como seleccionador español de Copa Davis es el de hacer el seguimiento de los jugadores y tomar decisiones que, en algunos casos, no serán fáciles.

"Hablé con Rafa Nadal por mensaje antes de hacerlo oficial y después por teléfono. Tengo mucha confianza y no hablamos de septiembre porque queda mucho. Por supuesto que intentaré que vengan los mejores y ojalá que pueda venir Rafa. Está en su mano. Ahora haré seguimiento del calendario de todos para que estén preparados", declaró.

"No se descartó. Rafa tiene un calendario que no es fácil después de tantos años jugando y aparte están las lesiones. En ningún momento se ha descartado y cuando llegue el momento hablaré con el. Tendrá todo mi apoyo tanto si está como no está. Si alguien se merece toda la confianza y estar exento de cualquier duda es Rafael", manifestó.

Uno de los tenistas llamado a liderar a esta generación de jugadores españoles es Carlos Alcaraz, que, a sus 19 años, es el número uno del ránking ATP.

"A Carlos le hace mucha ilusión. Tiene madera de líder y lo que ha conseguido con 19 años se lo he visto a muy poca gente. Solo a Rafa Nadal o a Novak Djokovic. Asume una presión que cualquier jugador no asume", comentó.

"Lo importante y los buenos son los jugadores y España tiene una hornada de jugadores excepcional, empezando con Rafael Nadal, con el que es más fácil conseguir la Davis, aunque hace falta la unión de un equipo. Eso lo tenemos. Como capitán haré todo lo posible en sumar y hacer lo posible para sacar lo máximo posible", manifestó.

Durante su trayectoria profesional, Ferrer también disputó tres Juegos Olímpicos, con un diploma en dobles en Londres 2012 junto a Feliciano López.