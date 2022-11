Viva el fútbol

Héctor J. Cruz

Qué bueno que el beisbol ya tiene competencia local, es decir en Dominicana. Claro que nada es comparable con el hecho de que haya unos 100 peloteros dominicanos en Grandes Ligas, unos dos mil enliga menor, y otros cientos diseminados en las ligas del mundo, América Latina y Europa y Asia.

Pero resulta que es un hecho innegable que han tomado su espacio el volibol femenino, el baloncesto hombres, últimamente el atletismo, el boxeo y ahora tenemos el fútbol .

¿El fútbol? Claro, no se trata de que el país se clasificó para el mundial sub 23 del próximo año en Indonesia y también para los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Es que aqui, además, hay un crecimiento notable en todos los órdenes.

Ayer fui testigo de la presencia de más de 100 jugadores en Palacio Nacional, todos del Cibao FC, el equipo que preside el ingeniero Manuel Estrella, empresario de Santiago y quien sigue impulsando su programa a favor de este deporte. El presidente Luis Abinader compartió un buen rato con los clubes campeones en la LDF,y otras tres categorías, incluyendo juveniles hembras.

Cibao FC sigue creciendo, y con ellos el fútbol dominicano, que cada día añade más empresarios interesados en apoyar el deporte. Es buena noticia, y ojalá que el señor Estrella permanézca los próximos20 años en el fútbol pues sus frutos serán muy grandes. No solo por sus aportes empresariales y personales, también porque atraerá capitales y recursos humanos de gran relevancia.

AUSENCIA: Me llamó la atención algo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos en Palacio Nacional. ¿Y qué es? El Presidente Abinader sigue recibiendo delegaciones deportivas sin la presencia de sus funcionarios deportivos, y eso no es bueno. ¿Quién está fallando? .

CASO ESPECIAL: ¿Es cierto que Miguel Tejada está preso por un delito económico? ¿Es cierto que cuando fue detenido en el aeropuerto fue esposado? ¿ Y por qué? ¿No fue Miguel una vez El Pelotero de la Patria? Ahora está en problemas económicos de aparente bancarrota, y creo que lo están maltratando. He leído por ahí que algunas personas , se han ofrecido a pagar la deuda, aunque no se si es cierto.

Y pregunto: ¿Dónde está la Federación Dominicana de Peloteros, para qué funciona ese organismo si no para auxiliar a sus miembros cuando lo necesiten? ¿Y el sindicato de MLB? ¿Quién puede ayudar a Miguel?

COOPERSTOWN: Ya fueron emitidas las boletas para Cooperstown, clase 2023. Esta vez no habrá nerviosismo en Dominicana porque no hay un quisqueyano candidato potencial. Bueno, está repitiendo Manny Ramirez, quien tiene ya 6 apariciones previas. Su mayor cantidad fue este año con 28.6%, pero su proyección de avance no existe… Ingresará por vez primera el ex infielder Jhonny Peralta,quien no reúne números para ese escenario.. Los principales hombres de ahora son el boricua Carlos Beltrán y el venezolano Francisco Rodríguez, relevista… Pero, la noticia principal de este invierno posiblemente sea lo que decida el Comité de Veteranos, pues allí estarán conociendo por vez primera los casos de Barry Bonds,Curt Schilling y Roger Clemens. Todos son candidatos fuertes luego de pasar 10 años en la boleta de los periodistas y n o cruzar ninguno..¿Lo harán ahora?...

También están algunos nombres importantes que este año sacaron más de 50%, y son ellos Billy Wagner,Tood Helton y Scott Rolen.

EL JONRONERO: Hace varios años, los Toros del Este presentaron un jardinero llamado Steven Moya, dominicano. El estuvo un tiempo en el beisbol organizado, luego se fue a Japon y ha retornado ahora aquí. Solo ha aparecido en 4 juegos ( hasta anoche),13 turnos, 3 hits, promedio en .231 , 0 jonron, 1 empujada.. ¿Qué ha pasado con este señor?

EL FIESTON: Julio Rodríguez, novato del año de la Liga Americana, volvió al país, y el domingo por la noche en su pueblo Loma de Cabrera hubo tremenda fiesta, con miles de asistentes.. El muchacho disfruta en grande, y también su contrato de 7 años y US$119 millones garantizados con los Marineros de Seattle..Buen provecho, y que sea cauto en sus celebraciones.. Apenas tiene 21 años de edad.

EL ARBITRO: Será este miércoles cuandoe l árbitro dominicano Raymundo Felix entre en roster del mundial de futbol de Qatar. Pero no lo verán en en el terreno, a menos que alguien se lesione. El aparece como “reserva” o sustituto, y eso de por sí ya es un avance.. Es posible que lo coloquen como juez de líneas en el curso del mundial, que durará hasta el 19 de diciembre.