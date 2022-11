Yoel Feliz: de estar sin trabajo a ser campeón

Marcos Nivar

Santo Domingo

Mucho se ha comentado acerca de Víctor Liz, Miguel Dicent y Trahson Burrel como los principales actores del tercer título del club Bameso en el Torneo de Baloncesto Distrital, pero la figura de Yoel Feliz, su dirigente fue de igual importancia para la obtención de este título.

El entrenador quien trabajó a favor del club San Carlos por casi 20 años, no recibió más oportunidades de pertenecer al cuerpo técnico del conjunto sancarleño, pero el destino le tenía preparado algo mejor.

“Eso me hizo sentir muy mal, luego de ser el campeón en la liga de desarrollo, me quitan el equipo, luego me dicen que no estaré en el cuerpo técnico, me dejaron saber que no me querían”, dijo Feliz.

Su madre y su esposa fueron sus consejeras antes de abandonar por completo a San Carlos, quienes le aconsejaron continuar con su carrera profesional.

Al quedar en libertad recibió ofertas de los clubes San Lázaro, Huellas del Siglo y por último Bameso, sector donde nació, con quien decidió fichar pues le garantizaron trabajar en las categorías formativas del club.

Sus pininos en el baloncesto como jugador fueron en el club Batallones de la Paz, presidido por Henry Romero, quien lo cede al club San Carlos previo al 1998, para que tenga un mejor desarrollo como jugador.

En 1999, Feliz participó con el club San Carlos en el primer torneo en categoría juvenil, ascendiendo rápidamente al equipo pre-superior y llegando finalmente al equipo superior en el 2000.

En 2003 como jugador fue parte del equipo campeón de San Carlos, que superó a Mauricio Báez y en el último partido de la serie final le tuvo que prestar su pantalón a un refuerzo, ya que éste lo olvidó. Feliz no jugó ese partido pero celebró el último título obtenido de su club formativo.

En 2005, Feliz decide retirarse como jugador debido a las lesiones en su espalda y en uno de sus tobillos y de inmediato comenzó su camino como estratega.

Recibió la oportunidad de ser dirigente del equipo B del club San Carlos en categoría intermedia. Y en un enfrentamiento crucial contra el equipo A del propio club, estuvieron dominando fácilmente a su rival, hasta que decidieron bajar la guardia para que sea el equipo A que cruce a la siguiente ronda.

A la postre San Carlos A se coronó campeón del torneo.

La vida se trata de resultados. Comenzar con buen pie le abrió el camino a “La Pipa” para construir una carrera destinada al éxito.

Pero no todo es color de rosa. Al contrario, la profesión tiene tantas espinas como flores.

La remuneración económica aveces no se corresponde con el trabajo que realizan los dirigentes a favor de los jóvenes.

Por Miderec, Feliz devenga una subvención de 11 mil pesos mensuales, pero afirma que no es suficiente para todo lo que aportan en los barrios.

“Los entrenadores duramos 6 horas diarias en las canchas, entregamos nuestra alma, yo que he entregado chaquetas, tenis, mucha ropa para mis jugadores buscando que se mantengan en el deporte, todo esto lo hago por amor, porque si fuera por el dinero hace rato estuviera haciendo otra cosa”.

Para el dirigente la satisfacción más grande que existe de este trabajo es ver como sus jugadores salen a camino dentro de la sociedad.

“La Pipa” relata que en 2009, cuando cierran el club San Carlos junto al coach Manuel Pimentel impartían prácticas a sus muchachos en la cancha de la Chicot, ubicada detrás de la Cámara de Cuentas, pero lamentablemente, muchos se desviaron del camino.

“Mientras el club estuvo cerrado, fue una batalla fuerte para el barrio, muchos jóvenes deportistas perdieron la vida, otros fueron a prisión, pero gracias a Dios, también hoy en día muchos son licenciado y profesionales del baloncesto”.

Erickson Sánchez, Kevin Pérez, Michael Almánzar, Esteban Puello, Willy Arias son algunos de los nombres más sonoros del club San Carlos, que fueron forjados por Feliz. En la lista también se agregan algunos más jóvenes como Josué Grullón, Josué Sálazar e Isaac Tapia.

Fiel Creyente En su plan de trabajo, Dios está en primer lugar y por eso antes de iniciar el torneo distrital con Bameso tuvo un diálogo especial con el creador a través de la oración, mecanismo que utiliza antes de embarcarse en sus proyectos. "Soy muy devoto a Dios, y tengo la consigna de arrodillarme ante él para pedirle y mis jugadores también lo deben hacer. Antes de este torneo, le dije que no quería ser el dirigente del año, que me diera el campeonato", dijo Feliz. En 2021 fue campeón de la Liga Nacional de Desarrollo con los Areperos de San Carlos y además fue elegido dirigente del año en la Liga Nacional de Baloncesto. Buena Proyección Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto consideró a Yoel Feliz, como un futuro integrante del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Baloncesto. "Él se proyecta tiene proyección para estar en la Selección, sus jugadores lo respetan", dijo Uribe en el cuarto partido de la serie final de baloncesto distrital entre Bameso y Mauricio Báez. Feliz, indicó que esa valoración lo emocionó bastante y que su gran sueño es algún día ser el dirigente de la selección nacional de baloncesto. El destacado técnico Julio César Javier, quien enfrentó a Feliz en la final del TBS Distrito fue otro de los que valoró positivamente el trabajo de Feliz, considerándolo de los mejores de la nueva generación de entrenadores en el país. Actualmente "La Pipa", dirige al club Ciro Pérez en el baloncesto superior de San Cristóbal y para el próximo año estará a cargo del club Domingo Paulino en el torneo superior de Santiago.

Sus declaraciones fueron ofrecidas en el espacio Actualidad Deportiva de Listín Diario.

(La entrevista está disponible en el canal de youtube de Listín Diario).