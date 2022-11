Dominicana afronta quinta ventana con las armas del Ché

Alex Rodríguez

Santo Domingo

Un 2-0 sería ideal, pero poco probable. Un 1-1 no estaría mal. Pero 0-2 sería muy peligroso.

Con el regreso al banquillo de Néstor –Ché- García, de los “exiliados en Venezuela” de la cita anterior y con la ventaja de la casa, la selección nacional de baloncesto afronta este jueves y el domingo la quinta ventana clasificatoria de las Américas con miras a la Copa del Mundo del año próximo en Japón, Filipinas e Indonesia.

Luego de un desempeño decepcionante ante Panamá en casa y en Venezuela, García –separado de las filas de Argentina en el proceso- retoma las riendas del equipo dominicano en sustitución de Melvin López, quien dejó al combinado con foja de 5-3 en el Grupo E.

García, experimentado como el que más, aparte de sus conocimientos técnicos apela mucho a retar a los jugadores, a su orgullo, que les exprime al máximo sus habilidades y hace que crean en ellos.

Viene además de entrenar a los argentinos y más atrás a los venezolanos a los que guió a una sorpresiva corona en el Torneo de Las Américas del 2016. Si alguien conoce el juego del baloncesto de la A a la Z es el Ché García.

Ahora toma el grupo en una situación diferente a la vez anterior donde lo preparó para los Juegos Panamericanos y la Copa Mundial de 2019 en China. En este último, Dominicana dio el campanazo al vencer a Alemania y avanzar a la segunda ronda.

Los rivales

Argentina (6-2, tercero en el grupo) no tendrá a sus estelares de NBA y Euroliga, pero si a seis de los que integraron el equipo que ganó la Americup de este año. El entrenador Pablo Prigioni era asistente antes de la salida del Ché. No son la generación dorada, pero saben a qué juegan y cómo hacerlo. Nicolás Brussino (delantero, 6-8), Marcos Delía (centro, 6-11) y Juan Pablo Vaulet (delantero, 6-6) buscarán mantener el impulso. El choque será este jueves a partir de las 8 de la noche en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Venezuela (7-1, segundo en el grupo) retomará a sus estelares que se ausentaron en la Americup, pero no pudieron ir a cumplir con su visita a Canadá (8-0, primero en el grupo) debido a que no recibieron las visas correspondientes, por lo que llegarán descansados sin tener que hacer dos viajes. Un equipo sólido, duro, que apuesta al colectivo y a la recia defensa. El partido será el domingo desde las 6 de la tarde en el mismo escenario.

Regresan a la selección Gelvis Solano, Luis David Montero y Juan Guerrero, que no estuvieron en la anterior ventana por contratos con la SuperLiga de Venezuela, que extrañamente opera al margen de la Federación Internacional de Baloncesto.

Solano y el capitán Víctor Liz enfrentan algunas molestias físicas, pero se han convocado a 15 jugadores, incluyendo varios que pueden tomar el relevo en dado caso de que no se pueda contar con ellos.

También hay que estar pendientes a los resultados del Grupo F. Clasifican a la Copa Mundial los primeros tres de cada grupo y el mejor cuarto lugar entre ambos.



SEPA MÁS



Posiciones

Grupo E: Canadá (8-0), Venezuela (7-1), Argentina (6-2), Dominicana (5-3), Panamá (2-6), Bahamas (2-6).

Grupo F: Estados Unidos (7-1), Brasil (5-3), México (5-3), Uruguay (5-3), Puerto Rico (4-4), Colombia (3-5).



Preselección: Víctor Liz, Eloy Vargas, Andrés Féliz, Juan Miguel Suero, Ángel Delgado, Luis Montero, Rigoberto Mendoza, Gelvis Solano, Miguel Dicent, Jean Montero, Antonio Peña, Juan Guerrero, Jonathan Araujo, Gerardo Suero, Richard Bautista.



Juegos de Hoy

Canadá vs. Venezuela - 7:10 p.m.

República Dominicana vs. Argentina - 8:00 p.m.

Bahamas vs. Panamá - 8:00 p.m.



Juegos de Mañana

Estados Unidos vs. Brasil

Puerto Rico vs. Colombia

México vs. Uruguay