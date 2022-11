12 reglas de etiqueta que quizás estés rompiendo

Felix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Siempre se ha dicho que el golf es un deporte de caballeros, y la etiqueta juega un papel primordial en este deporte. Hoy les traigo doce reglas de etiqueta que debes observar para que no te conviertas en un “indeseable”. Arrancamos.

* Llegar al tee de salida sobre la hora. No es solo por tus compañeros de juego, sino también por el grupo que va detrás de ti, a los cuales les invadirás su tiempo de salida. Llega temprano y listo.

* No reponer la bandera. Si eres el primero en terminar de “potear”, entones la bandera es tu responsabilidad. Punto. Ten en cuenta eso siempre.

* Cartpath only? Llévate más de un palo. Si no puedes meter el carrito al fairway, por favor, ve “armado” con mas de un palo y no ralentices el grupo y el campo.

* Hablarle al tiro del otro. Sabemos que hay buenas intenciones, pero no a todos les gusta eso. Deja los comentarios para tu propio tiro.

* Pararte detrás de alguien que está “poteando”. Nunca. Si quieres ver la línea de putt durante el recorrido de la bola, párate de frente al jugador, y cuando la pelota empiece a rodar, acércate y mira su trayectoria. Eso te dará una idea de hacia donde rompe la bola.

* Caminar en la línea de la bola después del hoyo. Muchos no saben que la línea de putt se extiende dos a tres pies más allá del hoyo. Esto es esencial, ya que, si un putt “se pasa”, la línea de regreso será vital para el jugador.

* Si tu potencial score es un 10, levanta. Recuerda que el sistema sólo te calculará doble bogey neto para fines de hándicap, así le pongas el 17 que hiciste. Entonces, agiliza (siempre y cuando no estés juagando un torneo, o por score gross).

* Chequear tu teléfono cada minuto. ¿Viniste a jugar o a chatear? Muchos incluso nos se dan cuenta cuando le toca tirar por estar atentos al teléfono.

* Gimmies. Está bien dar una bola que está razonablemente cerca del hoyo, pero no dar (y mucho menos solicitar) un gimmie de una bola que está a ocho pies de la copa (el famoso “dásela que fue de lejos”).

* Cuida tu vestimenta. Está bien que la ropa de golf ha girado en otra dirección, pero cada club tiene su códigos y no están obligados a dejarte jugar en t-shirt o con los pantalones “joggers” que se usan ahora (que por cierto no le quedan bien a todo el mundo). Sé cuidadoso, llama al club, y pregunta para que no pases un mal momento.

* Malas palabras. No vine al campo a escuchar a alguien decir palabas descompuestas todo el tiempo. Cuida tu lenguaje verbal y corporal. No te conviertas en el tipo con el que nadie quiere jugar (abundan).

* No seas el experto en reglas que nadie quiere. Ok. Sabemos que te comes los libros, pero no quieras venir a arruinarme el día andando detrás mío viendo cada paso que doy a ver si rompo alguna regla, y mucho menos no empieces a darme consejos de reglas si no te los pido. ¡Sencillo!