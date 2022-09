61 años después, Aaron Judge empata récord de Roger Maris

Aaron Judge empató el récord de Roger Maris en la Liga Americana de 61 jonrones en una temporada, y anotó el miércoles por la noche para los Yankees de Nueva York contra los Azulejos de Toronto.

El toletero de 30 años condujo un lanzamiento de cuenta completa de Tim Mayza sobre la cerca del jardín izquierdo en la séptima entrada en el Rogers Centre.

Judge superó los 60 jonrones que conectó Babe Ruth en 1927, que se había mantenido como la marca de las Grandes Ligas hasta que Maris la rompió en 1961. Las tres estrellas alcanzaron esos enormes números jugando para los Yankees.

Barry Bonds tiene el récord de Grandes Ligas de 73 para los Gigantes de San Francisco en 2001.

Judge había estado siete juegos sin un jonrón; su sequía más larga esta temporada fue de nueve a mediados de agosto. Este fue el juego número 155 de la temporada de los Yankees, dejándolos siete más en la temporada regular.

61 years since 61.



Aaron Judge has written his name alongside Roger Maris in baseball's record books. pic.twitter.com/1V4Gums34C