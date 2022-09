Santo Domingo

Soy Ruddy Luciano, un fanático de los deportes de Barahona que le gusta jugar con las estadísticas...

En su columna de la edición del 27 de septiembre 2022, contestando a las preguntas de los fanáticos; usted se refirió a la posibilidad de que si algunos de los jugadores activos puedan proyectar hacia los 700 jonrones a largo plazo. Su respuesta es negativa, porque según su apreciación solo hay un pelotero que ha pasado de los 500 (el venezolano Miguel Cabrera con 506).

Si bien es cierto que la cifra de 500 homeruns es un indicador de vital importancia para realizar una proyección o corto, mediano o largo plazo sobre la posibilidad de alcanzar los 700 Home runs, no es menos cierto que existen otras estadísticas y condiciones que permiten hacer una proyección, lo cual como todas, tienen una alta o baja probabilidad de que se cumplan.

Analizando los cuatro jugadores que han alcanzado la cifra de los 700 cuadrangulares, y aplicando incluso el mismo análisis a uno que no logró alcanzarla refiriéndome a Alex Rodríguez, pero virtualmente, para muchos si no hubiese perdido la campaña del 2014 y el retiro ´prematuro´ en el 2016, sin ninguna duda lo habría hecho, en fin...

Los 4 jugadores que lograron alcanzar los 700 cuadrangulares comparten entre otras cosas estas 5 estadísticas y/o condiciones:

1) INICIO DE UNA CARRERA A TEMPRANA EDAD

2) PODER DESCOMUNAL

3) HABER CONECTADO 300 HOME RUNS A LOS 30 AÑOS

4) HABER JUGADO 22 TEMPORADAS MANTENIENDO UNA CONSISTENCIA DE CUADRANGULARES

5) RANGO DE EDAD ENTRE 39 A 42 AÑOS AL CONECATAR EL HOME RUN 700

BABE RUTH: inició su carrera a los 19 años, 5 meses y 5 días, un poder fuera de lo común que a pesar de haber conectado pocos cuadrangulares en sus primeras 5 temporadas por su condición de pitcher, su consistencia y poder le granjearon la permanencia de 22 temporada en MLB, a la edad de 30 años contaba con la suma de 309 homeruns.

HANK AARON: hizo su debut a la edad de 20 años, dos meses y 8 días, jugó 23 años en grandes ligas, a la edad de 30 años contaba con 366 cuadrangulares.

BARRY BONDS: Al cumplir 21 años, 10 meses y 6 días, puso un pié por primera vez en grandes ligas, a los 30 años solo había conectado 292 homeruns sin embargo, y más allá de su problema con el uso de esteroides, su poder y bateo consistente lo ayudaron a estar 22 años en grandes ligas.

ALBERT PUJOLS: comenzó su carrera cuando tenía 21 años, 2 meses y 17 días, a los 30 años tenía el mayor números de cuadrangulares con 408 aunque ha sido el que menos cuadrangulares ha acumulado tomando los 700 como base.

Aunque Alex Rodríguez no tiene la cifra de 700 homeruns, las estadísticas y condiciones anteriores las cumple ya que jugó 22 campañas en MLB y conectó su cuadrangular 300 sosteniendo aún el record a los 27 años 8 meses y 6 días y de no haber perdido la campaña 2014 y su prematura despedida en el 2016 (algún día se sabrá si se retiró o lo retiraron)

Respecto a jugadores activos que pudieran alcanzar los 700 cuadrangulares no solo me inclinaría a quienes hayan alcanzado los 500 en la actualidad ya que aunque no es una regla infalible, ni tampoco existe una garantía de que jugadores con igual condición las vayan a cumplir, sin embargo tampoco lo descararía de manera categórica ya que justamente MIKE TROUT y GIANCARLO STANTON cumplen estas condiciones satisfactoriamente puesto que el primero debutó a los 19 años 11 meses y un día, conectó los 300 homeruns a los 29 años 0 meses y 1 dia, tiene 347 homeruns actualmente, posee poder descomunal y tiene apenas 31 años.

El segundo hizo su debut a los 20 años y 7 meses, conectó su homerun 300 a los 28 años nueve meses y 22 días y cuenta con 375 hasta hoy 28/09/22 ¿Tienen poder? Nadie lo duda. ¿Son consistentes? Ambos lo son, solo faltaría por ver si la mantienen hasta una edad que prologue lo ya acumulado, que como dije al principio, ninguna proyección tiene característica de infalible y no es una garantía de que jueguen hasta los 42 años, sin embargo, si logran ser consistentes cualquier equipo lo mantendría en su lineup sin importar la edad y eso pasó justamente con Nelson Cruz, por lo menos hasta esta temporada.

Existen otros 2 casos que por el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas podrían tener una tímida observación o más o menos aceptable que son Bryce Harper y Manny machado, con 285 y 282 homeruns respectivamente y con edades de cumplir 30 años en octubre el primero y 31 en julio el segundo, faltando 15 y 18 homeruns en particular, Por la edad que aún tienen y el calibre de jugadores con poder relativo, habría que concederles una lejana duda...

Jugando al promedio de los años, como bien señala, de Babe Ruth a Hank Aaron pasaron 41 años, de Aaron a Bonds 31, de Bonds a Pujols solo 15, por tanto, si se mantiene una tendencia de la reducción de años, en menos de 15 años, significa que otro jugador debe hacerlo para que esto ocurra, y con cualquiera de los 4 jugadores anteriores de poder lograrlo continuaría una tendencia, de no hacerlo, se debe entonces tomar como referencia la fecha del 23 de septiembre 2022 como referencia y ver que jugadores cuentan con condiciones de haber iniciado a una temprana edad que le permita mucho mas años de juego, que al día de hoy tengan cuadrangulares acumulados y proyectar que al cumplir la edad de 30 años sobrepasen los 300 homeruns.

¿Con estas condiciones? Sí los hay, pero será parte de otro ejercicio del juego de estadísticas, que me dicen que sí es difícil, casi imposible disparar 700 HRs pero en particular creo que la tendencia de la reducción de años entre uno y otro jugador en alcanzar los 700 se va reducir en menos de 15 años.

Muchas gracias,

Ruddy Luciano