El Deporte jueves, 22 de septiembre de 2022

TRAS LOS 700

Pujols rompe no hitter, San Luis vuelve a perder

El dominicano tiene 5 partidos consecutivos sin conectar jonrón.

Marcos Nivar

Santo Domingo

El dominicano Albert Pujols, rompió un no hitter en la séptima entrada contra los lanzamientos del zurdo Blake Snell, en la derrota de los Cardenales de San Luis 1-0 contra los Padres de San Diego. En su primer turno, Pujols fue ponchado por Snell. En su segunda aparición al plato falló con elevado al segunda base. Y en el sexto episodio en conteo,de 3 bolas y un strike, Pujols aprovechó la formación especial para conectar el indiscutible por el right center field, rompiendo el no hitter del lanzador zurdo. El dominicano terminó de 3-1. Sean Manaea estaba programado originalmente para lanzar el partido por los Padres de San Diego, pero fue colocado para este jueves. Pujols solo le ha conectado un hit en 22 turnos en su carrera. El encuentro será a las 4:10 de la tarde. El último jonrón del dominicano fue el pasado viernes ante Cincinnati, su cuadrangular número 698 de su carrera y el 19 de la presente temporada. Pujols, necesita dos cuadrangulares para unirse al grupo selecto de los 700 jonrones, donde sólo están: Babe Ruth (714), Hank Aaron (755) y Barry Bonds (762). Contando el encuentro de este jueves, a los Cardenales de San Luis le restan 12 partidos. ¿Hay presión en el bate de Pujols? Eso lo sabremos en los próximos partidos.