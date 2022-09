Guerrero Jr. da su jonrón 30 y empuja 3 en revés de Toronto

AP

Filadelfia

Matt Vierling tuvo cinco hits, incluido el sencillo ganador del juego en el 10mo, para llevar a los Filis de Filadelfia a una victoria 4-3 sobre los Azulejos de Toronto el miércoles por la noche.

J.T. Realmuto conectó jonrón cuando Filadelfia rompió una racha de cinco derrotas consecutivas para mantenerse 2 1/2 juegos por delante de Milwaukee por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

"No hay nada mejor que eso", dijo Vierling. "Definitivamente lo necesitaba. Molimos toda la noche".

Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de tres carreras para los Azulejos, que lideran la clasificación de comodines de la Liga Americana.

Bryson Stott lideró el 10mo con un batazo de sacrificio para mover al corredor Yairo Muñoz a tercera. Adam Cimber (10-6) luego golpeó a Jean Segura antes de caminar a Dalton Guthrie en cuatro lanzamientos para cargar las bases.

Vierling conectó un golpe de 1-1 en el medio más allá de los cinco Azulejos en el infield, luego levantó su puño derecho en el aire mientras corría hacia primera antes de ser acosado por sus compañeros de equipo entre el primero y el segundo. La celebración se volvió tan ruidosa que uno de sus compañeros de equipo le arrancó la camisa a Vierling del cuerpo.

"Se rompió", dijo Vierling. "Tres botones se cayeron. Ojalá me den otro".

Los Azulejos cargaron las bases con un out en la parte alta del 10mo ante Andrew Bellatti (4-3). Pero Teoscar Hernández alineó bruscamente al segunda base Segura, quien pisó la segunda para doblar a Bradley Zimmer.

Una noche después de combinarse para 29 carreras en un juego en el que los Azulejos registraron 21 hits, incluidos 10 para extrabases, en una victoria de 18-11, este juego fue sin anotaciones a lo largo de siete entradas.

Después de que Whit Merrifield lideró la octava con un sencillo, el campocorto Stott cometió un error de lanzamiento fundamental en el jardinero de rutina de George Springer.

Guerrero hizo pagar a los Filis al depositar unl sinker de 99 mph de Seranthony Domínguez en los asientos del izquierdo para su jonrón número 30 para extender su racha de bateo a 14 juegos consecutivos.

Realmuto lideró la octava con un lanzamiento solitario al izquierdo de Yimi García, Filadelfia se puso a una carrera con sencillo de dos outs de Guthrie al derecho y Kyle Schwarber lo empató con un sencillo a la derecha de Jordan Romano.

El abridor de los Azulejos, Kevin Gausman, cedió cinco hits mientras ponchaba a ocho y caminaba dos en seis entradas.

"Es desafortunado la forma en que perdimos, pero continuaremos jugando un buen béisbol", dijo Gausman. "Va a pasar. Eso es béisbol. Época tailandesa del año, no quieres detenerte en nada. Al siguiente partido".

El abridor de los Filis, Zack Wheeler, fue levantado después de cuatro entradas en su primera salida desde el 20 de agosto debido a una tendinitis en el antebrazo derecho. El subcampeón del Cy Young de la Liga Nacional 2021 se parecía a su viejo yo, cediendo dos hits, ponchando a tres y sin caminar ninguno mientras lanzaba 58 lanzamientos.

"Me sentí bien, me sentí fuerte, me sentí saludable", dijo Wheeler.

Noah Syndergaard, adquirido por la fecha límite de intercambio, entró por Wheeler y cedió tres hits en dos entradas en su segunda aparición como relevista en su juego número 145 de su carrera.