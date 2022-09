Albert Pujols: "Juego cada partido como si fuera el último de mi carrera"

MLB:COM

Quizás la mejor imagen para describir cómo Albert Pujols llegó a este momento no es un swing, un lanzamiento de bate, una celebración o un brillante gráfico de tres dígitos. Tal vez sea la opinión que el mánager de los Cardinals, Oliver Marmol, dijo que tiene todos los días cuando llega al estadio.

Es un Pujols de 42 años en el campo, por delante de todos los demás, preparándose para el juego de ese día, en la jaula, en la sala de entrenamiento, preparando su mente. Es la misma forma en que ha abordado el trabajo año tras año. Y a medida que pasaron los años, los números crecieron y crecieron hasta el punto en que una hazaña como esta fue posible.

Pujols pasó a la posesión exclusiva del cuarto lugar en la lista de jonrones de todos los tiempos de la MLB cuando conectó el jonrón 697 de su ilustre carrera en la victoria del domingo por la tarde por 4-3 sobre los Piratas. Fue su segundo jonrón en tantos días, mientras continúa la búsqueda del legendario club de los 700 jonrones .

“Hay algo impresionante y luego algo increíble”, dijo Mármol. “Y lo que estamos presenciando en este momento es absolutamente legendario”.

“Para mí, juego todos los partidos como si fuera el último de mi carrera”.

Al igual que el No. 696 , el 697 que desempató fue decisivo. Con los Cardinals perdiendo 2-1 en la novena entrada, Pujols envió una bola rápida de 2-0 de Chase De Jong al jardín central para darle a St. Louis la ventaja por primera vez en el juego.

Pujols, quien llegó al juego empatado en el cuarto lugar con Alex Rodríguez, ahora está detrás de solo tres titanes de la MLB en la carrera de jonrones de todos los tiempos: Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714). El toletero también se acercó a tres jonrones de 700, algo que solo los tres toleteros antes mencionados han hecho en la historia del deporte.

“Es increíble”, dijo el lanzador abridor de los Cardinals, José Quintana. “Se siente como vivir el sueño cuando [ves] a un jugador como él”.

Pujols anunció en los entrenamientos de primavera que esta temporada, la 22 a nivel de Grandes Ligas, será la última. A lo largo de su conmovedora oleada de jonrones, Pujols ha insistido en que se retirará después de la temporada, independientemente de cuántos jonrones tenga.

El impulso de Pujols hacia los 700 jonrones se convirtió en una posibilidad después de que se calentó en la segunda parte de la temporada. De vuelta en St. Louis, donde ganó tres premios MVP y dos títulos de la Serie Mundial entre 2001 y 2011, Pujols parecía una sombra de sí mismo a principios de la temporada cuando solo tenía un par de jonrones en abril y mayo y se fue. sin jonrones en junio. Sin embargo, cobró vida en julio (tres jonrones) y aterrorizó a los lanzadores durante todo agosto (ocho jonrones). Ahora, tiene tres en nueve juegos en septiembre.

Un aspecto importante del éxito de Pujols esta temporada ha sido su habilidad para aplastar consistentemente a los lanzadores zurdos. Conectó 12 de sus 18 jonrones en 2022 ante zurdos. Al ingresar el domingo, Pujols ocupaba el tercer lugar en todo el béisbol en OPS contra lanzadores zurdos (1.180), solo detrás de su compañero de equipo Paul Goldschmidt (1.379) entre los bateadores con al menos 70 apariciones en el plato contra zurdos.

Además de conectar jonrones a los 30 equipos de la MLB en su carrera, Pujols ha conectado jonrones desde los nueve lugares en el orden de bateo, en cada entrada, todos los días de la semana y en cada conteo durante un turno al bate. Ha tenido 60 juegos de dos jonrones y cuatro juegos de tres jonrones.

Pujols es un primer jugador del equipo antes que cualquier otra cosa, lo que hace que sea una imagen perfecta que sus jonrones 696 y 697 hayan llegado en situaciones de gran apalancamiento para ayudar a los Cardenales a remontar dos veces. Es por eso que ha realizado toda la preparación intensiva a lo largo de los años, por lo que regresó a los Cardenales a los 42 años para una última temporada.

Pero Pujols admitió que ha podido dar un paso atrás en los resultados del equipo y el impulso de los playoffs para saborear este momento en la historia, uno que está reescribiendo día a día a medida que su carrera avanza hacia lo que parece ser un final inolvidable.

“Durante los 23 años que he jugado como profesional, durante los 37 años que he jugado en mi vida, siempre he apreciado este juego”, dijo Pujols. "Tienes que. Esta oportunidad llega una vez, y eso es algo con lo que he sido bendecido.