Tony La Russa tiene marcapasos; fecha de regreso incierta

El mánager de los Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, dice que se está recuperando bien de la inserción de un marcapasos en el corazón, y no está seguro de cuándo será autorizado médicamente para volver a dirigir el club.

La Russa estuvo de regreso con los Medias Blancas en Oakland el domingo para celebrar que los Atléticos retiraron la camiseta número 34 de Dave Stewart. La Russa estuvo allí para la ceremonia, pero no para dirigir a su equipo.

El miembro del Salón de la Fama, que cumplirá 78 años el 4 de octubre, compartió detalles del procedimiento con The Associated Press luego de discutir su ausencia antes del final de la serie de Chicago contra los Atléticos. Está agradecido de haber tenido lo que consideraba un problema cardíaco relativamente "simple".

“La salud no es algo con lo que meterse”, dijo La Russa, de pie en el dugout vistiendo jeans, tenis y una camisa de golf con cuello de manga corta. “Así que me revisaron en Chicago y la razón por la que volé a Arizona es que ese ha sido el lugar desde los años 90 donde he tenido mis exámenes físicos. Lo abordaron, lo arreglaron y ahora solo es cuestión de recuperar fuerzas”.

La Russa no quería perderse el día especial para Stewart, su gran as con los Atléticos.

“Fueron muchos años increíbles”, dijo La Russa sobre su período con Oakland de 1986 a 1995 que incluyó la barrida de la Serie Mundial del terremoto de 1989 sobre los Gigantes de San Francisco.

La Russa no está seguro de cuándo volverá a estar en uniforme y en el banquillo. El entrenador de banca Miguel Cairo ha estado al frente del club durante las casi dos semanas de ausencia de La Russa.

Estaba listo para administrar a los actuales campeones de la División Central de la Liga Americana el 30 de agosto antes de que el personal médico lo retirara.

Me alegro de verlo. Se ve muy bien”, dijo Cairo. “He estado hablando con él, así que sé cómo se siente y se siente bien y sonríe. Me alegro de verlo. Sé que todo el equipo está contento de verlo”.

El plan es que La Russa vuele a casa con el equipo el domingo, tome el día libre del equipo del lunes y luego vea qué sigue: "No planeo estar en uniforme hasta que diga que es hora de ponerse un uniforme".

La Russa y Cairo han estado hablando dos veces al día y La Russa ve todos los partidos desde casa hasta que se le autoriza a hacer más. Dijo que también tuvo un problema en los entrenamientos primaverales.

“He solucionado mi problema, lo estoy reparando”, dijo La Russa. “Cuando mejore en algún momento, seré lo suficientemente fuerte como para hacer un triatlón”.

Entonces, ¿podría realmente considerar entrenar para un triatlón?

“No hay posibilidad”, dijo La Russa, sonriendo.