Jimmy Llibre lidera el campeonato en la semifinal del Porsche Sprint Challenge NA

Indianapolis

Con una ventaja de 49 puntos, el piloto dominicano Jimmy Llibre se coloca en el primer lugar de la clasificación del campeonato y va rumbo a la semifinal del Porsche Sprint Challenge North America este fin de semana en Indianápolis, Estados Unidos.

El corredor del equipo MDK Motorsport actualmente lidera la categoría 911 GT3 Cup (991) luego de ganar 7 de 10 carreras en el transcurso del campeonato que empezó en abril del presente año.

La semifinal tendrá inicio el viernes 2 de septiembre y terminará el domingo 4 del mismo mes, en la pista Indy Course Road, donde el piloto criollo buscará una nueva victoria.

Llibre, el cual también estará compartiendo pista con la Porsche Carrera Cup y Porsche SportsCar Together, tendrá dos prácticas de 30 minutos el viernes, el sábado tendrá cita a la 1:35 pm en la primera carrera y el domingo correrá a la 10:00 am la segunda.

El astro del automovilismo dominicano, quien suma un total de 459 puntos en la clasificación, se prepara para mantener su intachable conducción en la disputa de la undécima y duodécima carrera.

“Daré como siempre lo mejor de mi para seguir liderando y mantener el puesto número 1 que ostentamos hasta ahora”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

El evento será transmitido en vivo a través del portal oficial del campeonato: Porsche Sprint Challenge. https://www.porschesprint.com