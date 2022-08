Medvedev se impone a Fritz y avanza a semifinales en Cincinnati

AP

CINCINNATI

El número uno del mundo, Daniil Medvedev, derrotó el viernes 7-6 (1), 6-3 a Taylor Fritz y avanzó a las semifinales del torneo Western & Southern, dentro de su preparación para defender su título en el Abierto de Estados Unidos.

El ruso Medvedev, de 26 años y a quien vetaron del torneo de Wimbledon por la invasión de su país a Ucrania, ganó el Western & Southern en 2019.

Medvedev desplegó el viernes un mejor juego contra el estadounidense Fritz en comparación con el que aplicó frente al australiano Nick Kyrgios, que lo derrotó la semana pasada en la ronda de dieciseisavos en Montreal.

“A veces las primeras rondas en los masters son muy difíciles”, declaró Medvedev. “Como me sucedió con Kyrgios en Montreal. Cada partido es una prueba, y hasta este momento me ha ido muy bien aquí. Generalmente, las condiciones de este torneo son bastante similares a las del Abierto de Estados Unidos, y cuando me va bien aquí, juego bien en el Abierto de Estados Unidos; así parece hasta el momento”.

Medvedev enfrentará en la semifinal a Stefanos Tsitsipas (7mo preclasificado). El griego dio cuenta del local John Isner, por 7-6 (5), 5-7, 6-3.

Borna Coric se medirá con Cameron Norrie en la otra semifinal. El croata Coric doblegó al canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno del ranking, por 6-4, 6-4.

Ubicado en el sitio 152 del ranking, Coric es el segundo semifinalista del torneo con la peor ubicación desde que comenzó a llevarse un escalafón en la ATP, en agosto de 1973.

El británico Norrie superó al español Carlos Alcaraz por 7-6 (4), 6-7 (4), 6-4, en un duelo que duró tres horas y tres minutos.

En la rama femenina, la estadounidense sin preclasificación Madison Keys, campeona del torneo en 2019, avanzó a las semifinales tras derrotar 6-2, 6-4 a la campeona de Wimbledon, la kazaja-rusa Elena Rybakina.

Keys no ha perdido un solo set en cuatro partidos, incluida su sorpresiva victoria sobre la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, en la ronda de octavos.

Keys enfrentará a la dos veces campeona de Wimbledon, la checa Petra Kvitova, que venció fácilmente 6-2, 6-3 a la croata-australiana Ajla Tomljanovic.

Kvitova, número 28 del mundo y que no figura entre las cabezas de serie en Cincinnati, será la tercera contrincante consecutiva ganadora de un grand slam que juegue contra Keys.