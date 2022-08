Voit fue el "sexto elemento" en el cambio entre Padres y Nats

AP

San Diego

Los Padres de San Diego adquirieron el martes al precoz astro Juan Soto de los Nacionales de Washington, en un monumental negociación que robustuce sus pretensiones para los playoffs al añadir a uno de los bateadores más temidos del béisbol.

En la operación que se concretó horas antes del cierre del mercado de canjes, San Diego también obtuvo al primera base Josh Bell y transfirió a media docena de jugadores a Washington, entre ellos el zurdo novato MacKenzie Gore y el primera base/designado Luke Voit. Los otros son los prospectos James Wood, C.J. Abrams, Robert Hassell III y Jarlin Susana.

Voit fue incluido de último momento en el paquete luego que el primera base de San Diego Eric Hosmer apeló a una cláusula de su contrato y vetó el canje a Washington, según dijo una fuente al tanto de la negociación. La fuente habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el canje aún no se había completado.

El dominicano Soto, un versátil jardinero que recién cumplirá 24 años a fines de octubre, justo cuando San Diego podría encontrarse aspirando por un título.

Después de brillar para que los Nacionales conquistasen el primer campeonato en la historia de la franquicia en 2019, Soto ganó el título de bateo de la Liga Nacional en 2020 con un promedio de .361. Ha sido el pelotero que más bases por bolas ha recibido en las mayores durante las últimas dos campañas.

"La atmósfera aquí es la de un equipo ávido de ganar, no sólo de ir a los playoffs, sino de ganar una Serie Mundial", dijo el estelar cerrador Josh Hader, quien fue adquirido por San Diego el lunes en un canje con Milwaukee. "Eso es contagioso".

El grupo de prospectos transferido a Washington es uno de los más talentosos amalgado dentro de un canje.

Gore y Abrams ya debutaron en San Diego esta temporada tras figurar muy arriba en las listas de prospectos. Hassell y Wood se encuentran entre los 100 mejores, según MLB.com, y el dominicano Susana es considerado como el mejor lanzador de la camada de agentes libres internacionales en 2021-22.

El gerente general de Washington Mike Rizzo estableció un precio elevado el mes pasado tras trascender que Soto rechazó la más reciente oferta de extensión - 440 millones por 15 años.

Soto estará bajo control del equipo por un par de temporadas adicionales tras la actual, lo cual no aseguraba que los Nacionales le iban a canjear de inmediato.

Al obtenerlo para lo que serían tres campañas en las que se ven peleando por un campeonato, los Padres apuestan por un Soto en todo su esplendor.

La incertidumbre sobre su futuro también exasperaba a Soto. "Quiero que esto ya acabe y saber qué va a pasar. Seguir aquí o en otra parte", dijo el domingo tras un juego contra San Luis.

Parece que comenzará otra etapa en San Diego en medio de su segunda temporada como All-Star, uniéndose a una potente alineación que también incluye a los astros dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis Jr. cuando el campocorto regrese tras una lesión en la muñeca izquierda.

"Es impresionante poder tener a esos tres peloteros en un mismo equipo", comentó Wil Myers, el jugador de San Diego con más tiempo de servicio. "Ansioso de ver a ese trío, ojalá durante la próxima semana o en dos".

Tatis tendría entre 10 días y dos semanas para ser incluido en el roster activo.

Con escasa protección alrededor suyo en la alineación de Washington, Soto bateó para .246 con 20 jonrones, 45 impulsadas y 91 boletos en 101 juegos.

Soto se convierte en la más reciente estrella de los Nacionales que sale en medio de una reconstrucción del equipo y los planes de los dueños de venderlo. Rizzo canjeó al torpedero Trea Turner, el as Max Scherzer, el toletero Kyle Schwarber y otros cinco en la fecha límite el año pasado. Washington también dejó partir a Bryce Harper, Anthony Rendón y otros en la agencia libre.