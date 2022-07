Ogando: "Este fue mi primer mundial y me emocionó llegar tan lejos”.

AP

Eugene, Oregon

Alexander Ogando quería protagonizar otra hazaña en el Mundial de atletismo, esta vez de manera individual. Sigue siendo parte de los “Cuatro Fantásticos” de República Dominicana.

Pero la historieta donde brilla él solo tendrá que esperar.

Ogando se conformó el jueves con el quinto sitio en la final de los 200 metros, donde Estados Unidos hizo el 1-2-3, tal como había conseguido en los 100 metros.

Noah Lyles se apoderó del oro con un tiempo de 19,31 segundos, seguido por Kenneth Bednarek con 19,77 y Erriyon Knighton con 19,80.

“A pesar de todo estoy contento por llegar a la final y correr rápido”, dijo Ogando. “Tengo que seguir mejorando. Estoy sonriendo de felicidad y emocionado por correr con los grandes nombres”.

Ogando y sus compañeros del relevo mixto 4x400 habían iluminado la jornada inaugural en el Hayward Field con una medalla de oro. El propio deportista del municipio oriental de San Juan de la Maguana había sido clave el año pasado para la presea plateada de Tokio, al adelantar la cabeza para cruzar la meta con la última posta.

En la carrera del jueves, simplemente no pudo con el poderío estadounidense. El cuarto sitio fue para el liberiano Joseph Fahbulleh, con 19,84, mientras que el quisqueyano paró el cronómetro en 19,93.

“Lo único que no me gustó es que venía haciendo mejores tiempos que hoy. Tuve un buen comienzo pero no pude seguir el ritmo de la carrera, muy rápida”, explicó.

En la semifinal, Ogando había dado pistas de que lograría algo inédito. Avanzó con un tiempo de 19,91 segundos, que representó la mejor marca en la historia para un atleta dominicano.

¿Cuál era la anterior? Un 20,21 que él mismo había logrado en las eliminatorias.

“Hay que saber ganar y hay que saber perder. Nunca hay que rendirse, sin importar el lugar que tengas. He trabajado duro para llegar acá. Creo que puedo lograr más”, manifestó.

Ogando, de 22 años y quien estudió en la Universidad de Puerto Rico, es entrenado por Félix Sánchez, considerado el mejor atleta en la historia de República Dominicana. “Supersánchez”, nacido en Nueva York, consiguió oros olímpicos para Dominicana en Atenas 2004 y Londres 2012 en los 400 metros con vallas.

“Mi entrenador me enseñó a seguir concentrado. Dice siempre que hace falta disciplina para llegar acá”, comentó Ogando. “Espero mejorar mis tiempos en mis siguientes eventos. Este fue mi primer mundial y me emocionó llegar tan lejos”.