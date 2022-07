Los problemas sociales y el deporte. Una reflexión para la nación

Gilberto Soriano R. Abogado- Presidente ADODEP

Santo Domingo

El mundo está viviendo momentos muy compulsivos que, en gran medida se deben al fenómeno post pandemia, la inestabilidad económica, los efectos psicológicos, la violencia, entre otros. La nación requiere de la unidad de sus ciudadanos para contribuir al desarrollo humano, económico y a la paz social.

Lo que nos indica a todos que debemos reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde debemos mejorar para contrarrestar la ola de violencia afecta a la República Dominicana? Por supuesto, la tarea más urgente que tiene nuestro país, es mejorar la calidad de la educación y, el deporte juega un rol determinante que le brinda al sistema educativo movilidad, entusiasmo, participación, equidad e igualdad; un ecosistema que produzca cohesión y humanice la sociedad.

Quiero tomar cuatro deportes de conjunto que han tenido un auge como ligas profesionales, pero que lo han hecho en detrimento del deporte aficionado. Nos referimos al beisbol, baloncesto, voleibol y futbol.

En el artículo anterior hablamos del olimpismo y la falta de masificación del deporte, pero este fenómeno afecta toda la estructura deportiva del país, y limita los espacios de oportunidades de los jóvenes.

El supremo interés de un Estado es el deporte aficionado, tal como lo manda la Ley General del Deporte 356-05. El Artículo 75 especifica el siguiente mandato: las actividades deportivas profesionales deberán contribuir al fomento y desarrollo del deporte aficionado; a través de una entidad que rige dicha disciplina en la demarcación en que se realice, a fin de compensar esa actividad. En ningún caso, la práctica del deporte profesional puede perjudicar o menoscabar el deporte aficionado.

Realidad del Beisbol

Es prudente que nuestros lectores comprendan como la sociedad dominicana de manera gradual consciente e inconsciente, ha ido cerrando los espacios de participación a nuestras futuras generaciones. Este es uno de los casos más notorios en que se afecta a los jóvenes , fruto de la carencia de un modelo deportivo en que se realicen desde la escuela las competencias en las diferentes edades.

Los jóvenes dominicanos no tienen acceso a LIDOM, ya que para jugar en la liga de beisbol debe ser firmado por un equipo de grandes ligas; peor aún, el beisbol de ser una disciplina en el pasado de manifestación nacional; hoy en día, si su hijo no cuenta con un talento para que un programa lo acoja o usted le pague su participación en una liga, no encontrará un espacio donde nuestros niños puedan descargar su diversión, entretenimiento y recreación.

El Baloncesto

En el caso del baloncesto, con características distintas; pero al igual que el beisbol, predomina el interés puramente lucrativo. Tenemos una liga profesional y los llamados torneos superiores que no responden a un sistema deportivo desde la escuela, para impulsar el deporte aficionado.

El baloncesto a mediados del siglo XX era una disciplina que se organizaba a nivel local, municipal, provincial y nacional, lo cual ha sido sustituido por los llamados torneos superiores, pero se destaca un elemento que marcaba la diferencia con el pasado.

Para esa época dorada existía una conexión con el sistema educativo, esto se pone de manifiesto cuando los grandes jugadores del torneo superior de Santo Domingo y otras localidades, donde se han insertado al aparato productivo; y muchos de ellos son profesionales, porque este deporte brindaba esa oportunidad al jugarse en las escuelas y universidades.

Tenemos como resultado de esa falta de masificación organizada a nivel educativo que, a pesar de las grandes cantidades de torneos que se realizan en el país, a la hora de hacer una selección no contamos con jugadores con las competencias necesarias. La razón me la dio quien fue un gran conocedor de esta disciplina Leo López, siendo gerente de los Leones de Santo Domingo, donde me expresó que en nuestro país no hay jugadores que dominen los fundamentos, lo que significa que carecen de la educación y los dominios del juego necesarios, fruto del distanciamiento del baloncesto y la educación.

Nuestros niños practican el baloncesto de manera rústica, sin un acompañamiento ni una organización. En palabras más prácticas, como no existe el sistema deportivo desde la escuela tenemos como resultado que, con la manifestación nacional que tiene el baloncesto, su aporte al desarrollo humano es mínimo.



Voleibol

El voleibol era uno de los deportes nacionales en nuestro país, tenía una manifestación en cada rincón. De manera gradual como ha venido aconteciendo con muchas disciplinas deportivas, se ha ido priorizando la alta competición con su liga de Voleibol Superior y, el reflejo del exitoso proyecto de las Reinas del Caribe, que tiene como contraste la ausencia del voleibol en la geografía nacional, que debiera existir en cada localidad un equipo de mujeres en diferentes categorías desde la escuela. De esta manera contribuir a un espacio para las mujeres que permita su desarrollo integral.

Tanto el voleibol femenino como el masculino, con un enfoque desde la escuela como se tenía en el pasado, contribuirían a un espacio de accesibilidad y masificación del deporte.

Fútbol

El fútbol en República Dominicana en esta etapa está teniendo un gran auge, creándose la Liga Dominicana de Futbol (LDF), aunque este deporte tiene una presencia de más de 100 años en nuestro territorio, surge la siguiente pregunta ¿En qué lugar de nuestro país se práctica futbol de manera masiva y gratuita? Porque en el caso de los colegios de clase media y alta, que contienen en su currículo esta disciplina, exigen a los padres pagar estas clases adicionales. Para el sistema público dominicano, que cuenta con el mayor porcentaje de la matrícula de estudiantes del sistema educativo la accesibilidad es prácticamente inexistente.

Podemos concluir que se ha priorizado lo profesional por encima del interés colectivo, que es el deporte aficionado, lo económico sobre lo humano. El deporte no tiene ningún impacto más allá de lo mediático; poniendo en evidencia que el actual modelo deportivo discrimina creando desigualdad, dejando de cumplir su misión fundamental que describió el Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela “el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como poca otras cosas, tiene más capacidades que los gobiernos de derribar barreras sociales”, y le agregamos, pero desde la escuela.