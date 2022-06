John Wall se uniría a los Clippers tras rescindir con los Rockets de Houston

AP

Nueva York

John Wall y los Rockets de Houston han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato, una medida que le permitirá firmar con el equipo de su elección, aseguraron el lunes dos personas al tanto de la situación.

Wall preferiría firmar con los Clippers de Los Ángeles, según una de las dos personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el estelar base aún no hace públicas sus intenciones.

Wall recibirá casi 41 millones de dólares de Houston, según la otra persona que habló con la AP. Wall tenía programado percibir 47,4 millones la próxima temporada, su última en un contrato por cuatro años.

Yahoo fue el primero en reportar que Wall y los Rockets habían tomado la decisión de rescindir el acuerdo. ESPN fue el primero en dar a conocer que Wall pretende sumarse a los Clippers, presumiblemente en un contrato por 6,4 millones o básicamente la misma cantidad que devolvería a los Rockets para convertirse en agente libre. Wall no puede llegar a un acuerdo con ningún equipo hasta que salga de la lista de jugadores disponibles y se convierta en agente libre.

Wall ha estado entrenando en las últimas semanas, incluyendo algunas sesiones en la Universidad de Miami.

En la temporada 2020-21 vio acción en 40 partidos con Houston, promediando 20,6 puntos y 6,9 asistencias. Jugó sus primeras nueve temporadas en Washington y en su carrera promedia 19,1 unidades y 9,1 asistencias a lo largo de 613 encuentros de campaña regular.

Wall no jugó la temporada pasada con Houston. Los Rockets atraviesan una reconstrucción con jugadores jóvenes, y Wall, quien cumplirá 32 años en octubre, no encaja en sus planes.