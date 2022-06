Derek Jeter: “El mejor lanzador que enfrenté fue Pedro Martínez”

Juan Arturo Recio / ESPN

Nueva York, EEUU

El excapitán de New York Yankees y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown abrió sus cuentas en redes sociales y ha estado causando buenas impresiones entre los usuarios.

Una de las figuras más icónicas dentro del béisbol del Siglo XXI ha decidido “probar suerte” con las redes sociales. Derek Jeter finalmente ha llegado a Twitter y a Instagram y desde que anunció su incorporación, se puede decir que ha causado una excelente impresión. Desde responder comentarios del 2014 de personas que se quejaban porque el exjugador no tenía presencia en el mundo cibernético, hasta comentar experiencias vividas durante su carrera, Jeter ha cubierto todas las bases en su primer día en las redes sociales.

El jugador también aprovechó su debut para responder varias preguntas que le fueron hechas por los usuarios de Instagram y una en particular llamó la atención. Al ser cuestionado sobre el lanzador “más difícil” contra el que se enfrentó, “El Capitán” brindó una respuesta de dos partes.

“El lanzador más difícil contra el que me enfrente fue Roy Halladay, nunca pude descifrarlo. El mejor lanzador contra el que me enfrenté fue Pedro Martínez”, dijo el legendario campocorto de New York Yankees.

Empezando por la primera parte de la respuesta, es cierto que Halladay dominó a Jeter a lo largo de sus enfrentamientos. “El Profesor” enfrentó al capitán de los Yankees en 75 turnos oficiales en los que Jeter solo pudo conectar de hit en 15 ocasiones, lo que se traduce en un promedio de bateo de .200, mientras que su OPS fue de solo .490 con dos remolcadas, diecinueve ponches y cinco transferencias.

Contra Pedro Martínez, el jugador ciertamente tuvo mejores números en términos generales, así como más enfrentamientos por pertenecer ambos a la misma división. En 99 apariciones al plato, Jeter logó 22 hits para un promedio de .256 y tuvo un OPS en su contra de .742. Le disparó tres cuadrangulares y remolcó seis vueltas en su contra.

Sin embargo, cuando Martínez llegó a Boston fue cuando se estableció como uno de los mejores lanzadores de la historia, alcanzando las dos mejores temporadas estadísticas para un lanzador de Grandes Ligas (1999 y 2000) y ganando dos premios Cy Young por ello.

Es por esto y por los épicos enfrentamientos entre Red Sox y Yankees que se entiende por qué Derek Jeter tiene a Pedro Martínez en un sitial tan elevado.

De su lado, Martínez, por supuesto, fue uno de los primeros en darle la bienvenida a Jeter al mundo de las redes sociales.