Torneo Fundación Nasry Michelen: por la educación

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Otro fin de semana en el que las buenas voluntades son dirigidas a los mas necesitados utilizando el golf como “arma de reglamento”. En lo que fue calificado por los participantes y patrocinadores como un fin de semana inolvidable fue celebrado el 1st. Nasry Michelen Foundation Golf Tournament 2022 en el Corales Golf Course, utilizando el Westin Hotel como sede de los eventos sociales. El evento incluyó un ciclo de conferencias y charlas, coctel de bienvenida en la playa, paseo en catamarán, torneo de golf, una fastuosa fiesta-cena de premiación y un brunch de despedida.

El torneo de golf se jugó en formato individual con el 100% del hándicap y Marcel Olivares, jugando en la categoría máxima, fue el mejor jugador de la jornada al lograr un score de 72 golpes que le acreditó la victoria y el trofeo al mejor score gross overall. De su lado, Luis Miniño (66), obtuvo el mejor score neto. El resto de las categorías quedaron así: Cat. A: 1ero, George Veras (72), 2do, Dennis Batista (74), y 3ero, Cesar Rodriguez (75). Cat. B: 1ero, Fernando de la Cruz (68), 2do, Raúl Parra (69), y 3ero, Edwin Lara (70). Cat. C: 1ero. Carlos Edwin de León (71), 2do, Pablo Elías (73), y 3ero. Franklin Glass (74). Cat. Damas: 1ro., Sandy Angeles (82), y 2do., Josefina Pichardo (87). El drive mas largo fue ganado por Eric Broberg, y el acercamiento a bandera por Marcel Olivares.

Tras el éxito logrado en términos de logística y diversión, lo mas importante fue la recaudación obtenida, US$130,000.00 que serán destinados a continuar la labor de la Fundación Nasry Michelen para respaldar las iniciativas de becas de la entidad. “Estamos muy felices por el soporte de los jugadores y patrocinadores. Gracias a sus aportes y apoyo recaudamos esta importante suma que nos ayudará a seguir logrando los objetivos y sueños que tuvo el Dr. Nasry Michelen durante toda su vida. A todos, gracias del alma”, expresó el Dr. Rafael Lantigua, VP del Board de la Fundación. De su parte, Cira Angeles, Presidente de la institución, expresó su satisfacción por el desarrollo del evento. “Ha sido un fin de semana maravilloso en el que muchas voluntades se sumaron para que todo quedara por encima de nuestra expectativas. Apreciamos muchísimo el trabajo desarrollado por el board y por todo el que se involucró para llevar a cabo este memorable evento”, indicó la señora Angeles.

El cierre del evento fue celebrado en el Rest. Playa Blanca con una gran fiesta- cena de premiación amenizada por la Orquesta El Legado de Johnny Ventura, y DJ Willy.

Sobre la Fundación Nasry Michelen: La Fundación realiza un gran trabajo en procura de fondos que son destinados a la consecución de becas a beneficio de estudiantes de bajos recursos de toda Latinoamérica, especialmente de inmigrantes procedentes de República Dominicana. Fue nombrada en honor a la trayectoria realizada por uno de los médicos dominicanos mas prestigiosos del sector salud en los Estados Unidos.

Up and Down

* Este finde tenemos Fiebre en Vistas. El domingo va el torneo en Vistas Golf and CC, un evento exclusivo para socios. Luego les cuento. * Britcham anuncia su torneo. Va el 11 de este mes en Teeth of the Dog, y las expectativas son altas. Estaré trabajando la dirección técnica, así que allá nos vemos!