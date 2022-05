Al Horford en la final de la NBA: ¡Que se sienta en la República Dominicana!

EFE

Miami

Al Horford, que con la clasificación de los Boston Celtics para las Finales de la NBA será el primer dominicano en optar al anillo en la historia de la liga, subrayó este domingo su enorme emoción y destacó el respaldo que ha percibido por parte de todos sus compatriotas.

"Que en la República se sienta. Esto es una celebración", dijo en español a los medios al terminar el partido ante los Miami Heat.

"Estoy muy agradecido y muy emocionado. Estamos aquí en Miami, muy cerca de la República Dominicana. Sé que mi familia está feliz y que el todo país estuvo viendo el partido. Me mandaron fotos, estaban preparados para esto", añadió en inglés.

A sus 35 años y tras 15 temporadas en la NBA, Horford está jugando a un nivel altísimo y ha sido fundamental en la gran temporada de los Celtics, que este domingo ganaron en Miami a los Heat en el séptimo partido de la final del Este (96-100) y que se enfrentarán por el título de la NBA a los Golden State Warriors.

Horford sumó en este encuentro 5 puntos, 14 rebotes y 3 asistencias y fue clave en dos jugadas decisivas: defendió el triple que falló Jimmy Butler para haber culminado la remontada de los Heat y además agarró el rebote en la última jugada del partido.

"Fue angustioso. Butler tiró y cualquier cosa podía haber pasado, podía haber metido ese tiro", admitió sobre ese instante.

FIN A LA SEQUÍA

Con su billete para disputar el anillo, Horford cierra en 141 el número de partidos de playoffs que había jugado en la NBA sin haber disputado las Finales, una cifra que supone un récord histórico en la liga.

Horford destacó que ha sido parte de "grandes equipos" a lo largo de su trayectoria, pero recalcó lo especial de estos Celtics liderados por Jayson Tatum, Jaylen Brown y Marcus Smart.

"Estoy muy orgulloso de este equipo. He visto a Jaylen Brown llegar a la liga, dar pasos y superar niveles. He visto a Jayson Tatum haciendo lo mismo. He visto a Marcus Smart crecer. Para mí, es especial estar con ellos y ser capaz de ayudarles y ser parte de esto. Estoy realmente agradecido por estar en esta posición", apuntó.

Los Celtics, con Ime Udoka en su primera temporada como técnico de Boston, empezaron con muchas dudas y cerraron enero con un discreto balance de 27 victorias y 25 derrotas.

Sin embargo, a partir de ahí se convirtieron en un huracán que arrasó la NBA, terminaron con un 24-6 sus últimos 30 partidos, y fueron segundos en el Este con un balance de 51-31.

"Nos llevó un tiempo", admitió Horford.

"Pero una vez que entendimos cómo teníamos que jugar, fuimos más consistentes. No es un viaje fácil y tuvimos un camino difícil: los Brooklyn Nets; los vigentes campeones, los Milwaukee Bucks; y los Miami Heat", apuntó al señalar la "resiliencia" de Boston.

Esta fue una noche de emociones encontradas para Horford puesto que recientemente falleció su abuelo, con quien mantenía una relación muy cercana.

"Toda esta semana, mi madre y mi familia me decían que simplemente saliera a jugar, que eso es algo que mi abuelo habría querido que hiciera, que continuara y que siguiera concentrado sabiendo que ahora él está en paz", dijo.

Por último, su compañero Jaylen Brown, que compareció ante los medios con Horford, no ahorró piropos para su compañero.

"Nadie se merece más esto que él", dijo Brown sobre Horford.

"Su energía, su comportamiento, todos los días como un profesional, cuidando su cuerpo, siendo un líder... Estoy orgulloso de poder compartir este momento con un veterano, un mentor y un hermano como Al Horford. Ha estado genial toda la temporada y, realmente, durante toda mi carrera. Estoy feliz de poder compartir esto con alguien como él", añadió.