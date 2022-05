Fatigados, pero con sed de triunfo

AP

París, Francia

Para un futbolista que no se considera delantero, Moha­med Salah es la envidia de muchos de ellos con su récord goleador en el Liverpool.

“No juego como nueve, jue­go como extremo”, dijo Sa­lah. “Es completamente diferente cuando juegas co­mo extremo”.

Y sin embargo, el egipcio llega a la final de la Liga de Campeones el sábado con 31 goles en 50 partidos en esta temporada y como el mejor atacante en el fútbol inglés.

Una impresionante cifra de goles, pero eclipsada por el verdadero nueve al que re­currirá el Real Madrid para su ataque en el choque en el Stade de France. El botín de Karim Benzema se sitúa en 44 goles, logrados en so­lo 45 partidos del conjunto merengue.

Tal vez menos puede ser más.

El clímax de la temporada de clubes europeos bien po­dría estar determinado por quién llega menos fatigado tras un período de dos años de calendarios afectados por la pandemia de corona­virus con pocos descansos significativos.

Tal es la preocupación por la carga de trabajo de los jugadores que, mientras los clubes viajaban a Pa­rís, integrantes del sindica­to mundial de futbolistas se reunían en la capital fran­cesa el jueves para discutir el agotamiento de las máxi­mas estrellas del fútbol.

“Obviamente, es la época del año en que los jugado­res están en realidad con­centrados en ganar”, indi­có el secretario general de la FIFPRO, Jonas Baer-Hoff­mann. “Estoy seguro de que van a poner toda su energía para hacer un buen partido el sábado, pero con el tiem­po lo van a pagar. Es real­mente preocupante para no­sotros en este momento, el riesgo de lesiones ahora, pe­ro también a largo plazo”.

Benzema, que a sus 34 años es cinco años mayor que Sa­lah, solo ha jugado 52 par­tidos desde agosto del año pasado con el Real Madrid y la selección de Francia.

Además de sus viajes a la Copa Africana de Naciones en enero, Salah y el delan­tero senegalés Sadio Ma­né están listos para jugar su 70mo partido de la tempo­rada.

El Liverpool ha disputado todos los partidos posibles esta temporada y en cada uno de ellos se han jugado algo. La Liga Premier se de­finió hasta el final —con el Manchester City ganando el título por un punto el do­mingo— y el Liverpool alzó la Copa de la FA el fin de se­mana anterior y la Copa de la Liga en febrero.

El Madrid se dio el lujo de conquistar la Liga de Espa­ña a falta de cuatro jornadas hace un mes. Las esperanzas del técnico Carlo Ancelotti de llevarse una copa nacio­nal terminaron en una derro­ta en los cuartos de final en la Copa del Rey en febrero.

“No creo que vayamos a ba­tallar. Hemos tenido una se­mana completa de prepara­ción”, señaló el defensor del Liverpool Andy Robertson. “Ellos han tenido una prepa­ración un poco más relajada. Terminaron la Liga... y han podido relajarse y no soste­ner tantos partidos al máxi­mo ritmo. Queríamos pelear por todo y sabíamos lo que le haría a nuestros cuerpos”.

Jürgen Klopp sigue persi­guiendo un triplete con el Liverpool. Públicamente, al menos, Ancelotti no habla sobre tratar de explotar el cansancio de los elementos del Liverpool. “Puede que no se hayan entrenado a to­pe en los últimos días, pero eso no va a afectar al resul­tado del partido. Es el últi­mo partido de la temporada y lo van a dar todo”, comen­tó Ancelotti respecto al rival. “El Liverpool va a plantear un partido intenso y muy vertical. Al final, el partido está ahí. El que demuestre su calidad, ganará”.

Poder de recuperación

Los poseedores del récord de 13 títulos como cam­peón de Europa se enfren­taban a la eliminación en los octavos de final an­tes que dos de los 15 goles continentales de Benzema en esta temporada dieran la vuelta al partido con­tra el Paris Saint-Germain. Fue necesario un empate a 10 minutos del final contra Chelsea para permanecer en los cuartos de final antes de eliminar a los campeo­nes defensores en la pró­rroga. El Madrid llegaba a la marca de los 90 minutos ante el Manchester City con el marcador global adver­so en las semifinales hasta que Rodrygo volvió a ser el salvador con dos goles que coronaron otra increíble re­montada.

SEPA MÁS

¿Quién se quedará con él?

Vitrina

El trofeo de la Liga de Campeones está expues­to desde el jueves en la zona para aficionados que la UEFA ha instala­do en la plaza del Ayun­tamiento de París

Entrega.

La copa que levanta­rá el sábado el campeón del torneo llegó hasta el expositor de manos del exfutbolista francés del Real Madrid, Christian Karembeu y del exju­gador internacional de rugby y adjunto a la al­caldesa de París, Pierre Rabadan.