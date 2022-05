Cancelan entrenador de medallista; Camacho ordena investigar caso

YOEL ADAMES F. yadames2003@yahoo.com

Santo Domingo

En el sur profundo pocos lo conocen por su nombre, pero al preguntar por Muningo hasta un niño puede contestar su inquietud o llevarlo hasta él.

Desde el lunes en Barahona y otras localidades de la región la cancelación como monitor de deportes de Muningo, por parte de Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) ha sido la noticia negativa de inicios de semana.

Su nombre de pila es Alejandro Medina Feliz, quien selló su trabajo con una medalla olímpica el año pasado tras su pupilo barahonero Lidio Feliz ser uno de los miembros de la cuarteta mixta 4X400 subcampeona en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Son solo 11 mil pesos lo que me dan, con eso no se vive… Usted va a las 8:00 de la mañana y ya yo estoy en esa pista trabajando, voy a la casa y almuerzo y ya a las 3:00 tengo los muchachos sudaos otra vez haciendo sus rutinas dependiendo de la especialidad”, explica el hacedor de medallistas barahoneros.

A Medina Feliz, de Villa Central y entrenador personal de Lidio, le entregaron una comunicación el pasado 19 en su federación (Atletismo) la cual llegó allí vía mensajería, dándole la noticia de que desde el mes de mayo quedaba desvinculado de MIDEREC, sin muchas explicaciones.

“Es el abuso lo que me duele, creo que no me merecía que me cancelaran de esa manera luego de 26 años perteneciendo a Miderec con el empeño que hago mi trabajo y con los aportes que he hecho”, apela el maestro Mundingo.

En la comunicación que le envía el Miderec, a través de Rosa Rodríguez, Directora de Recursos Humanos, se le notificó que se le excluía de nómina militar.

Sus frutos

La formación de Lidio, quien en el fin de semana ganó medalla de oro en velocidad en España, no es casualidad ni una “chepa” de su profesor Medina Feliz, sino fruto de un trabajo continuo.

“A Lidio lo iniciamos desde niño, pero también he hecho grandes aportes con otros atletas que han representado a nuestro país, que han sabido poner en alto la República Dominicana”, reveló. El velocista Angelo Feliz, Jonathan Solano (salto triple), Wilmer Encarnación (400 metros lisos), entre otros atletas de la región sur, son hechura de las manos de Mundingo Feliz.

Respuesta de MIDEREC

LISTIN DIARIO trató de conseguir una respuesta oficial a la cancelación del entrenador por medio de ministro de Deportes, Francisco Camacho, quien estaba en medio de una reunión, pero de inmediato ordenó investigar la situación de Medina Feliz.

El Director de Comunicaciones de Miderec dijo que en la actualidad hay muchos casos de cancelaciones, pero se trata del cumplimiento de la ley del ‘multiempleo’ en el Estado y que la Contraloría General de la República en combinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP) dirigen directamente y envían esas desvinculaciones a las diferentes entidades.

“Si él no está en conflicto con la ley y cumple con su labor, no hay problemas –dijo Camacho-, él ordenó a Recursos Humanos revisa el caso y se reincorporará si no es un caso de la Contraloría o del MAP”, dijo el periodista Primitivo Cadete.

Camacho pidió a la encargada de Recursos Humanos, según Cadete, revisar el caso de “Muningo” para mañana dar una respuesta del origen de la cancelación.