Osaka se saltaría Wimbledon porque no reparte puntos

AP

París

Naomi Osaka dijo que se inclina por no competir otra vez en Wimbledon debido a que las giras de tenis no repartirán puntos de ranking esta luego que el All England Club vetó la participación de jugadores Rusia y Bielorrusia por la invasión a Ucrania.

La cuatra veces campeona de Grand Slam y ex número uno del mundo no jugó en Wimbledon en 2021 como parte de una pausa para cuidar su salud mental tras retirarse del Abierto de Francia.

Después de sucumbir en la primera ronda de Roland Garros el lunes, Osaka dijo que la decisión de la ATP y la WTA de no adjudicar los puntos de Wimbledon “medio que afecta mi mentalidad” y “no estoy 100% de ir a competir ahí”.

“Soy la clase de jugadora que se motiva cuando veo que mi ranking sube”, añadió.

La japonesa indicó que necesita analizar mejor la situación antes de tomar una determinación definitiva y que podría cambiar de parecer.