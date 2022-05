Helpys Feliz, el dominicano que botaron de la FARD y ahora va de árbitro al Mundial de Fútbol

YOEL ADAMES F.

Santo Domingo

Helpys Raymundo Feliz es un ser especial, tiene 8 hermanos y tres sueños. Es el único hijo que comparten sus procreadores y el único tesoro de su madre.

La profesora Victoria Cuevas lo tomó de la mano, fue padre y madre, le enseñó a perseverar como única vía de convertir los sueños en realidad.

“Ahora que me ha llegado esta oportunidad que más que una bendición es un gran compromiso mío y del país, en la cual no puedo fallar, tengo que decirle a mi madre que mi primer sueño se está haciendo realidad, ir a un Mundial.

“Estaba muy atolondrado porque trabajaba en el área de Deportes de la Fuerza Aérea, pero me botaron (a mí y muchos otros deportistas) luego de yo sacrificar más de seis años organizando y enseñando los fundamentos de esta disciplina, de repente me llegó la baja trabajando con el equipo de boxeo en la parte de preparación física y rehabilitación… No puedo esconderlo, la noticia de ir al Mundial me reconforta, pero es una gran responsabilidad, de poner este pequeño país en el mapa del Mundial por primera vez como técnico y abrirle la puerta a nuestro talento, eso me hace olvidar cualquier otro tropiezo y saber que trabajando se consiguen las cosas”, detalló el hijo de Victoria.

Pasión en el deporte

Se crió en Invivienda y nunca llamó su atención el fútbol, era un enamorado de los 10 mil metros (10 kilómetros), salto alto y un poco de natación en su vida universitaria en APEC, donde se licenció de Mercadeo y logró un técnico en Turismo. Pero sus planes académicos desaparecieron cuando su mentor deportivo Roque García, quien le sugirió el primer seminario de fútbol.

“Fue Roque que me metió en esto, me fue bien en ese seminario y luego la federación me incluyó en otro seminario FIFA para ‘árbitros en proyección’ en Panamá, desde ahí continuó todo con altas y bajas, porque nada aquí ha sido fortuito, se ha trabajado para que el país consiguiera esta meta”, expone Helpys, de 32 años.

Los otros dos sueños a perseguir por Feliz es participar en unos Juegos Olímpicos y ser el primer oficial inmortal del deporte dominicano en fútbol.

El pionero FIFA

De esta manera se convirtió en el primer árbitro dominicano en ser designado para una Copa Mundial de la FIFA de mayores.

El hecho se confirmó cuando la Comisión de Árbitros de la FIFA dio a conocer este jueves 19 de mayo las listas de los colegiados seleccionados para el Mundial de Catar 2022.

En 2019, Raymundo Feliz participó en la Copa del Mundo U20 de Polonia.

El criollo está entre los 69 árbitros asistentes que acompañarán al grupo que también comprende a 36 árbitros y 24 miembros del equipo arbitral de video para la cita ecuménica de Catar que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre del presente año.

Para la FIFA, los colegiados seleccionados representan el más alto nivel de arbitraje en el mundo.

“Como siempre, hemos antepuesto la calidad a todo lo demás, y los colegiados escogidos tienen el máximo nivel mundial”, explicó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

El proyecto “Rumbo a Catar 2022” empezó en 2019. Se analizaron más de 50 tríos arbitrales como posibles candidatos, que se han sometido a una preparación intensa. No obstante, la pandemia de COVID-19 hizo que esta preparación no fuera nada fácil, ya que las actividades presenciales se suspendieron durante mucho tiempo -reseña la nota informativa del ente que regula el fútbol a nivel mundial.

Los árbitros convocados participarán durante los meses de junio y julio en varios seminarios (Asunción, Madrid y Doha), en los que se revisarán y analizarán vídeos de situaciones reales de partido, y participarán en sesiones prácticas de entrenamiento con futbolistas, que se grabarán para que los participantes reciban comentarios inmediatos de los instructores.

Helpys Raymundo Feliz también hizo historia para el arbitraje dominicano el pasado 4 de mayo cuando fue designado por la Confederación de Norte, Centroamérica y El Caribe para el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de Concacaf 2022, hecho inédito.