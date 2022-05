Ozuna y Riley encienden ataque que da triunfo a Bravos

AP

ATLANTA

Marcell Ozuna disparó un jonrón y Austin Riley rompió el empate con un doblete durante un ataque de cuatro anotaciones en la octava entrada, para que los Bravos de Atlanta superaran el sábado 6-5 a los Padres de San Diego.

Los Bravos castigaron al relevista Steve Wilson (3-1) con un sencillo productor de Ozzie Albies, el cuadrangular de dos carreras del dominicano Ozuna y el hit de la ventaja de Riley.

El juego parecía definido a favor de San Diego en la parte alta de la octava entrada, cuando el primera base Matt Olson no pudo controlar un rodado de Trent Grisham para un error que costó dos bases cuando había un out.

Grisham avanzó en un lanzamiento descontrolado de Will Smith y anotó con un sencillo del colombiano Jorge Alfaro para igualar la pizarra 2-2.

Después de que Jake Cronenworth pegó un doblete, Jurickson Profar gestionó un boleto. El cerrador delos Bravos, Kenley Jansen (2-0) enfrentó después a Manny Machado con las bases llenas.

El dominicano bateó una roleta a Riley en la antesala, pero el tiro a segunda se fue al jardín central, para un error que permitió dos carreras.

Los Bravos, campeones de la última Serie Mundial, han ganado cuatro de seis compromisos, para mejorar a una foja de 16-18.

Por los Padres, el dominicano Machado de 4-0 con una remolcada. El colombiano Alfaro de 3-2 con una anotada y una producida.

Por los Bravos, el dominicano Ozuna de 4-1 con una anotada y dos impulsadas. El venezolano William Contreras de 2-0 con una anotada. El cubano Guillermo Heredia de 2-0.