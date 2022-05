Retiro de dos futuras inmortales del deporte

Luis Scheker Ortiz

Santo Domingo

Desde temprana edad fui un apasionado fanático del deporte en general y, muy particularmente, del beisbol y del volibol femenino. Con frecuencia asistía a los torneos celebrados en la cancha del Club del Golfito de la Avenida Bolívar, fascinado con los remates y salidas de esas formidables jugadoras como lo fueron Carmita Lugo, Luciola Pion, Onaney Sánchez, Nelly Pineda, Ana Celina Sánchez, Margarita González y más adelante en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Heyda Joaquin, Thelma Tejada, Dayanira Pascual, Danila Polanco, Cosiris Rodríguez, Milagros Cabral, Yudelkis Campusano y tantas otras destacadas voleibolistas que escribieron páginas de glorias poniendo bien en alto la bandera nacional en diversos países del mundo, siendo exaltadas con honores como inmortales del deporte del Pabellón de la Fama Dominicano.

La noticia del retiro de la deslumbrante rematadora Annerys Valdez, tras 25 años de prestar sus servicios en la selección nacional y en diferentes ligas acreditadas en el extranjero, se une a la reciente despedida de la valiosa capitana Priscila Rivera, lo que nos hace recordar aquellos tiempos del volibol femenino y la designación del Secretario de Estado de Deportes, Educación física y Recreación de Cristóbal Marte Hoffiz, por el presidente Joaquín Balaguer, empecinado este en desacreditar la gestión pública de los funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano en el poder (1978 - 1982, 1982-1986) cuando le encomienda a este la misión de investigar el manejo de dicha Secretaria de Estado habiendo sido yo titular de la misma.

Me pregunta al día siguiente el Ing. Alberto Jana, viejo amigo de San Carlos en su oficina donde prestara entonces mis servicios de abogado de su empresa, si yo conocía al señor Cristóbal Marte Hoffiz, a lo que respondo que no, pero si a su hermana Licelot y me cuenta que estando rindiéndole un informe al Presidente Balaguer sobre la carretera asignada en construcción en la ciudad capital, el Secretario Administrativo de la Presidencia interrumpe para comunicarle al Señor Presidente que el señor Cristóbal Marte, espera en el ante despacho, a lo que el Dr. Balaguer le ordena hacerle pasar de inmediato.

Entrando Cristóbal Marte, es abordado por Balaguer interesado en saber los resultados de su gestión, informándole Cristóbal Marte que no ha había encontrado nada que no fuera una labor encomiable del Dr. Scheker, pidiéndole permiso para tener un encuentro conmigo, a lo que accede el Dr. Balaguer, dando así inicio a una amistad fraterna fortalecida por el tiempo, siendo Cristóbal Marte exaltado como Inmortal de Deporte del Pabellón de la Fama por su intensa y extraordinaria labor realizada a partir de entonces llevando al estrellato a las Reinas del Caribe” mundialmente reconocidas, creadas por su imponderable empeño, siendo, como se dice “un verdadero símbolo del volibol femenino.”