Luis Chanlatte promete transformar el Comité Olímpico

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

Transformar al Comité Olímpico Dominicano en todos los órdenes representará la principal misión de Luis Chanlatte en caso de conquistar la presidencia de ese organismo en los comicios programados para celebrarse en la primera semana de diciembre.

De esta manera lo afirmó el propio aspirante, tras resaltar una serie de proyectos que tiene en carpeta ejecutar si recibe el respaldo de la mayoría de los votantes en las elecciones, que aunque faltan varios meses para efectuarse, desde hace un buen tiempo tiene a gran parte de la cúpula olímpica en una especie de “comidilla” de cada día.

“De ganar la presidencia del Comité Olímpico haré unas transformaciones profundas, las cuales rompen en todo sentido con las estructuras que se han manejado desde hace mucho tiempo para contar con una institución abierta para todos, que no sea una especie de logia”, expresó Chanlatte en su conversación con Listín Diario.

“Contamos con la misma estructuras de hace 73 años cuando fue fundado el Comité Olímpico, pienso que esto es lo que nos falta, romper con los esquemas existentes, los cuales son muy viejos y ya se debe institucionalizarlo”, agregó.

Para Chanlatte, romper con el clientelismo que en la actualidad existe en el COD, así como con la creencia de que esta entidad es una especie de piñata, que todos la vamos quebrar y repartirla, representan su norte a seguir. “Voy en contra de estos conceptos, lo que quiero es institucionalizarlo”, señaló.

“Pienso que el Comité Olímpico debe ser sacudido desde adentro hacia afuera, que el movimiento olímpico también debe recibir una sacudida desde arriba hacia abajo”, añadió Chanlatte, quien en la actualidad es el primer vicepresidente del COD.

Agrega que abajo el movimiento marcha muy bien, es una base sólida y honesta, integrada por jóvenes que tienen muy buen nivel, con capacidad de aportar. “Lo que a veces pienso es que algunos se descomponen en el camino.

El presidente de la Federación Dominciana de Wushu no titubeó en criticar a muchos de los actuales dirigentes, a quienes consideró como figuras obsoletas, que quieren hacer cabildeos y clientelismo, ya sea para quedarse en su propia federación o para formar parte con el comité ejecutivo, yo quisiera romper con este hecho”, externó.

“Yo es querido romper con esto, he sido la diferencia en el movimiento olímpico, nadie que ha estado adentro ha criticado a su propio organismo como lo he hecho cuando he entendido que algunos aspectos no marchan bien”.

“Tengo la voluntad de hacer cambios profundos en el Comité Olímpico Dominicano, transformarlos en todos los órdenes”, agregó.

Entre estos citó el hecho de hacer turismo con federaciones como surf, triatlón, pentatlón, vela, remo y canotaje, sacarle mayor provecho a estas entidades, ayudar al Ministerio de Turismo a desarrollar instalaciones deportivas en los principales polos turísticos.

“Esto sería un gran beneficio para el país, pero también para el auge de esas disciplinas deportivas, ese tipo de actividades quiero hacerla”, agregó.

Otros aspectos a realizar durante su gestión en caso de ganar los comicios serán la construcción de un complejo modesto y funcional de bajo costo para albergar el deporte de pentatlón, construcción de una bolera pública en el Distrito Nacional, Construir un campo de Rugby, un campo de minigolf en el malecón, un techado modesto y funcional para bádminton.

Asimismo, creación de un laboratorio de dopaje para medicina deportiva, gestionar la entrega de todas las operaciones del Coliseo Carlos Teo Cruz, remodelación y nuevo piso artificial para el deporte de hockey, remodelación de áreas administrativas y terreno de juego en el estadio de la Normal, auspiciar la construcción de un centro para Taekwondo entre otros aspectos.