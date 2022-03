Expertos en relaciones laborales siguen las negociaciones de la MLB desde lejos

AP

Allen Sanderson creció en Idaho. Jugó béisbol en la escuela secundaria y trabajó para un equipo de ligas menores en Twin Falls, brindando un viaje a casa para Dick Allen mucho antes de que se convirtiera en un toletero temido con los Filis de Filadelfia.

Eso es parte de cómo Sanderson ve la lucha laboral en el béisbol, como fanático del béisbol desde hace mucho tiempo. Pero también lo sigue desde una perspectiva diferente, la de un economista deportivo de la Universidad de Chicago.

“¿Cuál es la división correcta entre los propietarios y el jugador? ¿Cuánto deben recibir los jugadores? ¿Cuánto deberían recibir los propietarios?” Sanderson dijo. “No hay una respuesta correcta a esa pregunta. Bien puede ser que hagas papas fritas en McDonald's o algo así. Probablemente haya una respuesta correcta a esa pregunta sobre cuál es una cantidad razonable en un mercado competitivo para que usted gane.

“Pero una vez que estás en el mundo de los deportes o el mundo del entretenimiento, algo así, sabes que todas las apuestas están canceladas. Es en gran medida una función de qué tan bien puedo negociar nuestro lado en esto”.

Esa última parte no va muy bien en este momento, no para Major League Baseball o sus jugadores bloqueados.

El noveno paro laboral del béisbol alcanzó este lunes 96 días. Es el primer conflicto laboral del deporte que causa la cancelación de juegos desde que la huelga de 1994-95 eliminó la Serie Mundial por primera vez en 90 años.

Las partes se enfrentaron durante 95 minutos el domingo, en gran medida reafirmando sus posiciones entre sí. Las negociaciones se rompieron la semana pasada luego de nueve días de conversaciones en Júpiter, Florida, y el comisionado Rob Manfred canceló las dos primeras series de la temporada para cada equipo, un total de 91 juegos.

Mientras las partes intentan trazar un camino a seguir, con la esperanza de que el béisbol regrese al campo, algunos expertos en relaciones laborales y negocios deportivos observan la disputa desde un punto de vista académico.

“Lo miro a través de la lente de la negociación colectiva”, dijo Art Wheaton, director de estudios laborales en el Buffalo Co-Lab de la escuela de relaciones industriales y laborales de la Universidad de Cornell.

“La lente, doy mucha capacitación a los sindicatos sobre negociaciones y cómo negociar, así que todo lo que se trata de tiempo de contrato lo vigilo”.

Manfred, el comisionado adjunto Dan Halem y el comisionado de la NHL Gary Bettman se graduaron de la Escuela ILR en Cornell.

Cuando Wheaton observa las conversaciones sobre béisbol, ve un proceso atascado por una mezcla complicada de audiencias que incluye propietarios de mercados grandes y pequeños, jugadores con una amplia gama de salarios y agentes que intentan influir indirectamente en las negociaciones desde lejos.

“Si se puede lograr una negociación colectiva en la que todos del lado de la empresa y todos del lado del sindicato estén tratando de resolver la diferencia, eso es mucho mejor que tener a todos los diferentes propietarios presionando sus propios botones y todos los diferentes agentes también. tratando de cambiarlo”, dijo Wheaton, un fanático de los Cincinnati Reds y Boston Red Sox que sigue el béisbol más de cerca cuando llega a la postemporada.

“Colectivo significa trabajar juntos, y eso creo que es lo que se ha estropeado aquí”.

Wheaton también discrepó con lo que llamó "negociación de plazos", esperando hasta el último minuto para negociaciones sustantivas con la esperanza de crear un gran movimiento. Después de que Major League Baseball bloqueara a sus jugadores a principios de diciembre, las partes no se volvieron a encontrar hasta el 13 de enero.

“No es una táctica inusual. Simplemente no encuentro que sea una táctica muy útil”, dijo. “Agrega mucho estrés adicional y alto riesgo, lo que a algunas personas les gusta porque obliga a la otra parte a tomar una decisión. Pero no siempre es la mejor manera de tomar una decisión económica buena y racional esperar hasta el último minuto y arrojar todos estos números”.

Queda por ver el efecto a largo plazo del cierre patronal. Le tomó años al béisbol recuperarse la última vez que canceló juegos debido a una acción laboral, y es probable que Manfred elimine más del calendario si no hay una resolución pronto.

“Creo que lo que está haciendo el béisbol es apagar al aficionado casual y al aficionado joven”, dijo Stephen Greyser, profesor de marketing y comunicaciones en la Escuela de Negocios de Harvard y poseedor de boletos de temporada de los Medias Rojas desde hace mucho tiempo.

“La realidad es que esas personas no se interesarán más en ir a los juegos o ver juegos en la televisión si no tienen juegos y no comienzan la temporada”.