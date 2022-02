El dominicano Karl Anthony Towns gana la competencia de 3 puntos de la NBA

EFE

Chicago (EE.UU.)

El estadounidense de origen dominicano Karl Anthony Towns, de los Minnesota Timberwolves, triunfó este sábado en el concurso de triples del All-Star de Cleveland (EE.UU.), al establecer el récord de puntos en la final (29) con una sobresaliente actuación.

Towns, alto 2.11 metros (6'9 pies), luce un 40.9 % en triples este año y se coronó en la final por delante de Trae Young, de los Atlanta Hawks, y de Luke Kennard, de Los Ángeles Clippers.



El jugador de Minnesota abrió la final con una actuación de récord, en la que convirtió 20 de sus 27 tiros, y aumentó la presión sobre sus rivales, que no pudieron igualarle.



"¡Se los dije!", gritó Towns, de 26 años, para celebrar su victoria.



El jugador de Minnesota había avanzado a la final con 22 puntos, empatado con Trae Young, en una primera ronda dominada por los 28 puntos de Kennard.



No tuvieron un buen día Zack LaVine, de los Chicago Bulls (14 puntos), Fred VanVleet, de los Toronto Raptors (16), Desmond Bane, de los Memphis Grizzlies (18), ni Cj McCollum, de los New Orleans Pelicans (19).



El australiano Patty Mills, de los Brooklyn Nets (21), saboreó el pase a la final hasta el último tiro de Trae Young, quien lo convirtió y logró el pase de ronda.



El programa del sábado del All-Star se abrió con el concurso de habilidades, en el que el equipo "Cavs", formado por Jarrett Allen, Darius Garland y Evan Mobley, se impuso en la final a los "Rooks" de Scottie Barnes, Cade Cunningham y Josh Giddey, mientras que los hermanos Giannis, Thanasis y Alex Antetokounmpo acabaron últimos.



Fue Evan Mobley el protagonista del triunfo en la final, en la que era necesario convertir lo más rápido posible una canasta desde el centro de la cancha. El ala pívot lo logró en 5.5 segundos, mientras que en los Rooks, Cunningham tardó 9.9 segundos.