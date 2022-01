Canadá se afianza en el liderato de la Concacaf en camino a Mundial Catar-2022

AFP

San Pedro Sula, Honduras

Canadá venció 2-0 a la poderosa selección de Estados Unidos y se afianzó en el liderato del octogonal clasificatorio de la Concacaf para el Mundial de Catar-2022, disputada la décima fecha este domingo.

El delantero Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 7 y Samuel Adekugbe lo cerró en el 90+5 para júbilo de los aficionados del Tim Hortons Field de Hamilton (Canadá).

A falta de cuatro partidos por disputar, Canadá suma 22 puntos en lo más alto del octogonal, donde sigue invicto pese a la ausencia de su estrella, Alphonso Davies, por miocarditis.

Estados Unidos, que completó otra gris actuación, ocupa el segundo lugar con 18 unidades.

En tanto, Costa Rica se apegó a su plan táctico de principio a fin y se llevó el empate 0-0 ante México en el estadio Azteca.

Con esta igualada, el Tri llegó a 18 puntos y conservó el tercer lugar; Costa Rica se mantuvo en la pelea con 13 unidades en la quinta posición.

Panamá derrotó 3-2 a Jamaica, un resultado que le permite seguir en la pelea por un boleto en el cuarto puesto.

Mientras, El Salvador derrotó 2-0 a Honduras en choque de colistas y rompió el maleficio que nunca había ganado en el patio del vecino.

"Son momentos oscuros donde no hay paciencia. En la vida llegan momentos donde no son oportunos y la paciencia se le agotó a todo el mundo", expresó un enfadado 'Bolillo' Gómez, aunque no aclaró si pensaba renunciar.

El octogonal otorga tres boletos al Mundial y al caurtoa la posibilidad de una repesca contra una selección de Oceanía.