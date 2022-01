David Ortiz dice las horas más largas fueron después del mediodía

Redacción digital

Santo Domingo, RD.

El dominicano David Ortiz, quien este martes fue elevado al Salón de la Fama de Cooperstown de las Grandes Ligas, expresó que después de las 12 del mediodía, siete horas antes de recibir la llamada que lo exaltaría a este importante logro de su carrera, fueron las horas más largas, muchos más que “montarse en una bicicleta en un gimnasio por primera vez”.

Este tiempo, de acuerdo al Big Papi, fue de utilidad para ver el discurso que ofreció el también dominicano elevado al Cooperstown, Pedro Martínez, ya que sospechaba que algo bueno le pasaría.

“Yo no estaba tan seguro pero me olía que algo jevi que iba a pasar y aprendí muchas cosas que no le había prestado atención”, indicó entre rizas.

Ortiz dijo que esta exaltación es un proceso que le tomará unos cuantos días en asimilar, al tiempo de agradecer a Dios y manifestar el honor de ser unido al grupo en que además de Pedro Martínez están Vladimir Guerrero y Juan Marichal.

David Ortiz indicó que hasta este último año no había pensado entrar al salón de la fama por las cosas negativas que escuchaba, en especial la posición en que jugaba de bateador designado en que jugaba.

“Tú me pellizcas ahora mismo y yo no siento”, dijo tras el asombro de entrar al Cooperstawn en su primera candidatura.

El expelotero de los Medias Rojas de Boston lloró al hablar de su madre, de la que dijo estuviera bailando en su frente al ver su pupilo.

Angela Rosa Arias, madre de Ortiz falleció en 2002 en un accidente automovilístico al chocar el vehículo en que transitaba con un camión estacionado en el medio de la calle.

David Ortiz se convirtió este martes en ser el cuarto dominicano en ser colocado en el Salón de la Fama de Cooperstown de las Grandes Ligas.