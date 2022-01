El campeón mundial de surf se tomará un tiempo para cuidar de su salud mental

EFE

Sao Paulo, Brasil

El campeón mundial de surf, el brasileño Gabriel Medina, anunció este lunes que se tomará un tiempo para cuidar de su salud mental, con lo que se perderá las primeras etapas de la Liga Mundial, que comienza este sábado en Hawái.

"Reconocer y admitir que no estoy bien está siendo un proceso muy difícil, y optar por tomarme un tiempo para cuidarme ha sido, tal vez, la decisión más difícil que he tomado en mi vida", afirmó Medina en sus redes sociales.

El surfista explicó que 2021 fue un "año increíble" porque se convirtió en tricampeón mundial, pero también un año en el que vivió "una montaña rusa de emociones dentro y fuera del agua", que, según dijo, afectó a su "salud mental y física".

"A final de la temporada estaba completamente agotado. Llegué a mi limite. Tomé la vacuna (anticovid) durante las vacaciones y creí que iba a conseguir prepararme a tiempo para la primera etapa de la nueva temporada, que comienza en uno de mis lugares favoritos en el mundo, Pipe", indicó.

"No fue el caso. He decidido que no viajaré a Hawái y voy a tomarme un tiempo para que pueda recuperarme mental y físicamente. Estoy con un leve lesión en la cadera que estoy tratando desde final del año pasado. Sumado al cuerpo, tengo problemas emocionales con los que debo lidiar", añadió.

Medina dijo que los últimos meses han sido "muy agotadores", periodo en el que también se ha preguntado si debería o no hacer públicos sus problemas de salud mental.

"Pero es justo que todos ustedes, que siempre me apoyaron, sepan el momento que estoy enfrentando. La salud mental es muy importante. Necesito estar al 100 % mentalmente para volver a competir. Volveré más fuerte", prometió el brasileño.

Medina fue el protagonista el año pasado de varias polémicas que le acarrearon críticas en Brasil, como cuando anunció que se perdería la última etapa del campeonato mundial, que tenía prácticamente ganado, porque todavía no había sido vacunado contra la covid-19.

Asimismo, días antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, arremetió contra el Comité Olímpico Brasileño por impedir que su esposa, Yasmin Brunet, le acompañara a Japón en calidad de técnica, cuando ya había registrado al australiano Andy King como su entrenador.