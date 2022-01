¿Corrupcion en beisbol RD?

Héctor J. Cruz

El periódico digital The Athletic enfoca lo que ellos llaman “corrupción” en el sistema de prospectos del beisbol dominicano. Y señala lo siguiente, a manera de resumen: “La MLB ha permitido una industria en espiral fuera de control. Un proceso corrupto ha explotado los prospectos dominicanos por mucho tiempo. Y la pregunta ahora es: cómo detener eso?”

Y yo pregunto: ¿Es cierto eso, hay corrupción en la preparación de los talentos dominicanos para el beisbol? Yo diría que hace mucho tiempo porque ese sistema está descontrolado. Existe algúna plataforma jurídica, pero no es suficiente y a lo poco que hay el gobierno no le pone caso.

Lo dañino está en la existencia de cientos de programas privados dedicados a la captación de jovencitos, a quienes sacan de la escuela para prepararlos desde que tienen unos 10-12años.

Esa corrupción está en el manejo del dinero que se otorga de bono, y que se reparte en muchas manos, scouts nativos y gringos. No se olvide que en Chicago hubo un condenado, un scout internacional de los White Sox, que estaba combinado con su representante aquí en Moca. El FBI lo persiguió , le hicieron juicio y lo condenaron.

También está la corrupción en la aplicación de medicamentos-esteroides a los jóvenes, para hacer crecerlos físicamente, y en su rendimiento. Una vez, en Higuey murieron dos jóvenes porque los inyectaban con unos esteroides de caballos.

Y finalmente, hay corrupción porque cientos de contratos se hacen por adelantado, las organización de grandes ligas ya tienen acuerdos con los que ahora cuentan con 14 años de edad, es decir para aquellos que serán firmados en 2024..¿No lo creen?

Debo dar credito a Ricky Noboa, quien en sus 6 años como comisionado de beisbol, intentó combatir estos males, pero nunca recibió el apoyo de los Ministros de Deportes ni de Palacio Nacional. Esa es una yuca difícil de guayar.

No se vislumbran soluciones cercanas, a menos que aparezcan autoridades independientes que tengan apoyo gubernamental..

ACLARANDO: En el caso de los Medias Blancas, que explotó en 2008, fueron sacados de la organización y de la asociación de scouts Victor Mateo y Domingo Toribio. El director internacional de scout,David Wilder, fue condenado a dos años de prisión federal tras una acusación del FBI por aceptar sobornos para la firma de varios novatos.

¿ Cuánto de esto sabrá el presidente Luis Abinader?

4TO. JUEGO: El zurdo Enny Romero será el lanzador de los Gigantes del Cibao esta tarde, 5 PM., en el cuarto partido de la serie final.. Por las Estrellas lo hará el criollo´Rony Garcia, un prospecto relevante de los Astros de Houston.

En los tres primeros juegos se ha impuesto la ofensiva de los Gigantes, en contra de un pobre pitcheo oriental. Los Gigantes presentan promedio colectivo de .257, pero han anotado 20 carreras promediando casi 7 por cada juego, lo cual es excelente. Las Estrellas han estado amarradas, promedio en .204 con 1 Hr., y 13 anotadas..En general, los Gigantes vencen a los verdes 20-13 en carreras.

En el pitcheo, la efectividad de los Gigantes es de 3.77, mientras las Estrellas están en 5.79, un desastre. ¿Qué pasará hoy? Mucha alegría, mucho perreo, muchas protestas contra el conteo de los árbitros. Ha sido asi la serie, y eso no cambiará.

Por cierto, hay mucha controversia con el asunto de los “perreos”, y lean lo que escribió en twitter ayer Henry Urrutia, el cubano de los Gigantes: “: “El beisbol ha cambiado hace mucho, cuando vemos un latino en GL haciendo esto es todo amor y apoyo porque nos representa pero ahora aqui a muchisimos les molesta y es una falta de respeto, por favor dejen la frustración y disfruten de la final !!! Bendiciones”

BIG PAPI: Según van los votos de Cooperstown, así también David Ortiz o sus “opositores” producen algunas noticias. Ozzie Guillén, el venezolano, dijo hace unos días que aquellos que voten por David son unos idiotas porque el dominicano no debería entrar en primera oportunidad debido a su condición de Designado. Y ayer, BETO VILLA, PERIODISTA VENEZOLANO, le respondió: ¡INAUDITO! El bocazas venezolano, ex-jugador y manager de MLB, Ozzie Guillen, dijo que "David Ortiz es un futuro miembro Salón de la Fama, pero que los periodistas que votan son unos idiotas". Tiene derecho a su opinión, pero llamar "idiotas" a los periodistas es inadmisible”.

De otro lado, el periodista de Boston Globe, llamado Dan Shaughnessy, hizo público que NO VOTO por Big Papi, y la respuesta no se hizo esperar. David “suapeó” el piso con este señor, un viejo enemigo de la antigua estrella de Boston..Y todavía queda mucho mas.

El martes se sabrá si David entra ahora, o después..

