Kershaw (brazo) cuestionable para la postemporada

Juan Toribio

MLB.com

Los Dodgers podrían haber vencido a los Cerveceros el viernes por la noche en el Dodger Stadium, 8-6 , pero una sombra se cernía sobre la victoria de regreso: la posible pérdida de Clayton Kershaw para la postemporada.

Después de que Kershaw permitió un doble RBI a Kolten Wong en la segunda entrada, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, y los entrenadores salieron inmediatamente a ver cómo estaba. Después de una larga conversación en el montículo, Kershaw fue retirado del juego después de lanzar solo 42 lanzamientos con lo que el equipo anunció que fue una molestia en el antebrazo izquierdo.

Kershaw, quien estaba haciendo su cuarta apertura después de perderse casi tres meses por una lesión en el antebrazo izquierdo, no lució bien antes de su salida. Los Cerveceros habían saltado a una ventaja de 3-1 y tenían cinco bolas bateadas con una velocidad de salida de 95 mph o más. En el lanzamiento antes de la lesión, la velocidad de Kershaw en una recta de cuatro costuras fue 89.1, menor que su promedio. Se desconoce si hubo alguna correlación entre la lesión de Kershaw y las luchas por las que estaba pasando en el montículo el viernes.

Pero Kershaw dijo que una vez que lanzó el último slider a Wong en la segunda entrada, supo que había lanzado su último lanzamiento de la noche. El zurdo, que se someterá a más pruebas el sábado, también hizo que pareciera que su temporada había terminado.

"Es un golpe duro, obviamente", dijo Kershaw. “Es lo mismo con lo que he estado lidiando y se puso tan mal que no pude seguir esta noche. Todavía no he comprendido eso del todo. Lo más importante era que solo quería ser parte de este equipo hasta octubre. Esa es la parte más difícil para mí en este momento, solo sabiendo que lo más probable es que no se vea bien para octubre en este momento. ... Estoy emocionado de que estos muchachos hagan lo que van a hacer en octubre”.

Ver a Kershaw salir del montículo con la lesión fue un gran golpe para la multitud del Dodger Stadium, que respondió con una ovación de pie. Durante el cambio de pitcheo, los jugadores de los Dodgers se reunieron en el campo claramente en estado de shock.

"Definitivamente fue difícil", dijo el segunda base Trea Turner. “Uno nunca quiere ver a uno de sus muchachos caer, especialmente a un compañero de equipo increíble como él. No lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo, pero ya puedo ver por qué es un líder en este clubhouse y por qué ha tenido una gran carrera y por qué seguirá siendo una gran parte de nuestro equipo, ya sea que esté en el campo o en el banquillo. Él es especial”.

Kershaw, quien es agente libre al final de la temporada, subió al montículo el viernes para su última apertura de la temporada regular. Dado que Kershaw no estaría programado para lanzar si los Dodgers están en el Juego de Comodines de la Liga Nacional el próximo miércoles contra los Cardinals, existe la posibilidad de que el zurdo haya hecho su última apertura de temporada regular en el Dodger Stadium como miembro del equipo. Dodgers. Si bien sirvió como un momento simbólico que representó la dureza que ha mostrado a lo largo de los años, Kershaw dijo que no se aferró a la pelota a propósito al salir del juego, sino que dijo que fue "probablemente un shock" durante el momento.

Después del juego, se le preguntó a Kershaw sobre su futuro.

“Mi futuro se va a arreglar solo”, respondió Kershaw. “No estoy realmente preocupado por eso en este momento. Tenía muchas ganas de ser parte del momento en este momento y quería estar con este grupo hasta octubre. Ese fue mi único enfoque durante todo este año una vez que me lastimé, fue regresar y compensarlo por este mes. En lo que respecta a todo lo demás, no lo he comprendido y no planeo hacerlo pronto".