Carolina Cruz de Martínez

carolinacruzdemartinez@yahoo.com

La palabra ‘vintage’ es comúnmente utilizada como referencia en asuntos de moda, decoración de hogar, vehiculos, joyas, etc. “Vintage” es un adjetivo y es definido como aquello que “a pesar de no ser nuevo, está de moda por su diseño atractivo.” Cuando a alguien o algo se le refiere como ‘vintage’ es señal de distinción, clase, de transcendencia, de que ha rebasado y superado las tendencias y los tiempos.

Los atletas caben dentro de esta categoría de ‘vintage’ si se manejan de acuerdo a ciertos criterios. El ‘vintage’ no se corroe a pesar del uso, la exposición y el tiempo; el vintage no pierde su esencia y no negocia su originalidad; el vintage no se mezcla con cualquier tipo de influencias, solo las que le suman y no le restan. El vintage no se cree la ‘movie’ que es porque es, sino que está consciente que debe aumentar y mantener su calidad y no da por sentado lo que se le ha confiado.

Hay piezas que aunque parecen vintage y quieren serlo se han desprestigiado porque nunca comprendieron el valor delegado; el vintage debe ser conservado con suma delicadeza y cuidado, debe ser limpiado y mantenido, guardado y en cierta forma aislado para que partículas contaminantes no arruinen lo que lo hace preciado.

Hay atletas que aunque no han sido reconocidos como ‘vintage’ lo son, porque han llenado los criterios de transcender en el tiempo sin bulla, sin contaminación, siendo vistos con distinción y respeto, conservando la esencia de quienes son, valorándose a si mismos y su profesión. Hay otros que creen ser ‘vintage’ pero no se dan cuenta que su misma exposición le ha minimizado su brillo y distinción, y aunque quizás sean reconocidos por su talento deportivo, no llenan los requisitos de ser considerados como algo valorado y preciado más allá de los títulos y numeritos.

Dios hizo a cada individuo para ser un ‘vintage’ en cualquier lugar de desempeño profesional y personal. Pero para eso hay requisitos que El mismo estableció y debemos seguirlos.

“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.”

Apocalipsis 3:17