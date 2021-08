Starling Marte cayó como anillo al dedo en los Atléticos de Oakland

Sarah Langs

MLB.com

Cada equipo trata de resolver sus problemas antes de la fecha límite para cambios, pero hay casos en los que el jugador que llega a exactamente lo que necesitaba el club. La adquisición de del dominicano Starling Marte por parte de los Atléticos es uno de esos casos. Marte aporta ofensiva y buena defensa en los jardines, sí, pero ese aspecto único que ha llevado a Oakland es velocidad y excelencia corriendo las bases.

Marte ha sido una gran adición para el equipo y parte de lo que lo hace tan evidente es la naturaleza dinámica de su juego.

Éstas son las razones por las cuales el velocista quisqueyano era la pieza perfecta para los Atléticos.

Resolvieron un problema

Hasta el 28 de julio, el día antes del debut de Marte, los Atléticos se habían robado apenas 43 bases esta temporada, 16tos en las Grandes Ligas. La velocidad no era un factor impactante en sus partidos. O al menos no de una forma positiva o notable.

La velocidad en las bases no siempre corresponde con el éxito de un equipo – los Padres lideran las Mayores en robos esta campaña, pero los Reales son segundos y los Marlins, el ex equipo de Marte, son terceros – pero siempre añade una dimensión adicional cuando uno se embasa y cambia la forma en la que los rivales juegan contra tu club.

Por lo tanto, los Atléticos se ocuparon de mejorar una parte de su ofensiva que no estaba siendo particularmente prevalente, trayendo a Marte.

Desde que debutó con Oakland el 29 de julio, los Atléticos se han robado 20 bases, la tercera mayor cantidad en la Gran Carpa detrás de los Reales (21) e Indios (19). Marte tiene 12 de esas estafadas, dos más que cualquier otro en ese lapso--con Whit Merrifield en el segundo puesto con nueve--y cinco más que cualquier otro en la lista. Las 12 bases robadas de Marte ya lo tienen empatado por el liderato en los Atléticos en el 2021, sólo por detrás su compatriota Ramón Laureano (12). Y Marte ha jugado apenas 18 duelos por Oakland hasta ahora.

Cuando Marte da un sencillo o negocia una base por bolas, siempre está presente la expectativa de que corra si se presenta la oportunidad. Eso inmediatamente pone al otro equipo en alerta, cambiando el tono de cualquier rally de los Atléticos. Y ha estado en base con frecuencia, consiguiendo hits en 16 de los 18 encuentros que ha jugado con Oakland hasta ahora.

Vale la pena acotar que los Atléticos necesitaban tanto la velocidad como un buen corredor de bases. Es importante ser rápido, pero eso no se traduce automáticamente en ladrón efectivo. Ésa es una habilidad distinta. Hasta el 28 de julio, los Atléticos eran 14tos de MLB en una métrica sobre el corrido de bases conocida como BsR en FanGraphs. ¿Ahora? Además de ser terceros en robos desde el día 29, también son terceros en esa métrica. Marte encabeza ambas ligas en BsR con 8.0, por delante del también dominicano Fernando Tatis Jr. (7.2) y Nicky López (6.5).

Hablando de la importancia de la velocidad, la velocidad promedio en sprint de Marte es de 28.4 pies por segundo, bien por encima del promedio de MLB de 27 pies/seg y la mejor de todos los Atléticos. Además, Marte tiene 19 Bolts (carreras a 30 pies/seg o más) en esta temporada. El resto de los jugadores de Oakland tiene uno solo Bolt (Matt Chapman). La eficacia corriendo las bases y la velocidad, como decíamos arriba, les han brindado un nivel adicional a esta ofensiva de los Atléticos.

El contexto histórico

Marte no sólo ha cambiado la cara del lineup de los Atléticos, sino también ha alcanzado notables marcas históricas. Sus 11 bases robadas lo empataron con Dave Collins (1985) con la mayor cantidad en sus primeros 17 partidos de por vida con el club. Y a diferencia de Collins, a Marte todavía no se le ha hecho out robando. Tiene de 12-12 desde que llegó a los Atléticos y está empatado con la cuarta racha de ese tipo más larga para empezar su estadía en el club desde que la Liga Americana empezó a llevar los registros de bases robadas en 1920, de acuerdo con el Elias Sports Bureau. Con 12, superó a Eric Patterson (2008-2009). Por delante de él en la lista están Craig Gentry, con 16 en el 2014, Jimmy Sexton, con 18 en 1981-82 y Mitchell Page, con 26 en 1977.

Tras sus primeros 15 juegos en Oakland, Marte tenía 11 bases robadas y 11 empujadas, convirtiéndose en el primer jugador desde que las carreras remolcadas se volvieron una estadística oficial en 1920 con el menos 11 BR y 11 CI tras sus primeros 15 partidos con cualquier equipo. Ningún jugador de los Atléticos tuvo esos números en cualquier lapso de 15 choques desde Rickey Henderson en 1989.