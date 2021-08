Marileidy promete el oro para París 2024

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo

“Lo voy a decir ahora, el oro será en el 2024”, prometió Marileidy Paulino al pueblo dominicano que, habiendo concluido los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sostiene la mirada en la atleta oriunda de Don Gregorio, Peravia, quien logró una hazaña nunca antes vista en el país: dos medallas de plata en la competencia mundial.

En una entrevista concedida a Listín Diario la “Gacela de Nizao”, apodo que se ganó por su rapidez en la pista de atletismo, aseguró que “si Dios me lo permite y me da salud y vida, grandes cosas podrían esperar de mí”.

El 6 de agosto se hizo historia para República Dominicana. La joven de 24 años se adueñó de los 400 metros lisos enfrentándose con sólo un año de experiencia en la disciplina a veteranas como la bahameña Shaunae Miller-Uibo y la estadounidense Allyson Felix, quedando en segundo lugar.

Pero esa plata sabe a oro, ya que Marileidy acabó la competencia con un tiempo de 49.20, estableciendo un nuevo récord nacional y ganándose el orgullo de todo un país.

Y así ella lo reconoce: “esta medalla ha significado para mí muchísimas cosas tanto en lo personal, en lo familiar y de forma mundial, ya que antes no me conocían muchísima gente en el ámbito del atletismo”.

Marileidy también resalta su participación en la carrera como representación de la mujer y de los jóvenes que “sin tener nada pueden hacer grandes cosas”.

Su emotivo final, con la Biblia en mano y el mensaje “Dios es mi esperanza” escrito en su zapatilla, ya estaba planeado un mes antes de los juegos, como si se tratara de una premonición. “Le dije a un compañero antes de la final que el mundo va a conocer la palabra de Dios, antes de yo correr”, confesó.

Sacrificios que valieron la pena

Llegar a Tokio implicó grandes sacrificios para Marileidy, uno de ellos, según relata, es que tuvo que faltar a “fechas importantes en su familia” para dedicarle tiempo al entrenamiento para la competencia.

“Yo diría que abandonar o no poder asistir a algunas fechas que son importantes en mi familia, pero yo entendía que todo es por una causa y por una razón y gracias a esa espera que yo hice he obtenido este resultado”, expresó con una sonrisa.

Del balonmano al atletismo

Antes de ser conocida por su notable desempeño en la pista, Marileidy practicaba balonmano desde el 2015. Fue a partir del 2016 cuando decidió ingresar al atletismo y “quedarse”, impulsada por su entrenador, el profesor de educación física de Nizao Heriberto García, quien creyó en ella desde el primer momento.

Sus agradecimientos también están destinados al exministro de Deportes Jaime David Fernández Mirabal y al delegado de Atletismo Ramón Valdez, este último la ayudó cuando la atleta formaba parte de la Fuerza Aérea y dadas sus responsabilidades tuvo que durar un año sin participar en atletismo.

“Incluso cuando estaba en la Fuerza Aérea yo duré un año sin participar en atletismo y aun así me siguieron pagando y nunca me dijo que me iba a cancelar, siempre confió en que yo podía hacerlo”, manifestó.

La oportunidad llegó cuando le ofrecieron la oferta, ya que “no cobraba dinero” por el deporte y empezó por necesidad. Sin embargo, Marileidy aseguró que ya no compite por esa razón, sino por pasión.

“Para poder correr 400 metros hay que tomarle amor, porque mucha gente dice que 400 es el peor evento que hay en el atletismo”, continuó.

El dinero

El empresario Bienvenido Rodríguez de la emisora radial Z-101 informó el pasado 6 de agosto que donaría una “vivienda digna” a la familia de la doble medallista olímpica, por lo que la casa que la atleta le había prometido a su madre ya es un sueño “hecho realidad”.

Ahora, con el incentivo de ocho millones prometido por el Gobierno dominicano tras haber ganado la plata, Marileidy dijo que planea crear una fundación para ayudar a familias y niños de escasos recursos.

“Creo que muchas personas que consiguen muchísimo dinero lo malgastan o no hacen las obras que son necesarias para Dios”, expresó.

Próxima competencia

La “Gacela de Nizao” correrá nuevamente en la Liga Diamante que se celebrará en Europa a finales de este mes, todavía no tiene fecha de partida.

Marileidy resaltó que para asegurar ese triunfo para Dominicana debe mejorar algunos detalles como su técnica, seguir en buena salud y peso, buena alimentación y mantenerse enfocada “como siempre”.