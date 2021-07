Katherine Rodríguez va a seguir tras una medalla olímpica

Ramón Rodríguez

Tokio, Japón

Con sus ojos humedecidos, Katherine Rodríguez abandonó el tatami donde subió en busca del sueño de una medalla olímpica.

“No fue lo que quería, porque me preparé por mucho tiempo y con mucho sacrificio, pero no se pudo”, dijo un tanto consternada la espigada atleta de la categoría +67 kilos femeninos.

Rodríguez cayó ante la número cinco del mundo, la surcoreana Lee Da-bin, por 14-23, en un duelo correspondiente a los cuartos de finales.

A pesar de fracasar en su segundo intento por alcanzar una medalla olímpica, ella no piensa en el retiro. “Voy a pensar en el día a día para ver qué me depara el futuro", insistió Rodríguez, de 29 años, quien había llegado a cuartos de final tras vencer a la dos veces subcampeona mundial (2019, 2015) la turca Nafia Kus en la ronda de oro, la del desempate, tras un ajustado combate que terminó en 5-5 en el tercer asalto.

Graduada de psicología en la Universidad Tecnológica de Santiago, Rodríguez, parece no perder su enfoque en conquistar una medalla olímpica. “Es algo que he soñado y que todavía no he podido lograr”, insiste la destacada atleta dominicana.

Como ella hay varias deportistas que aspiran a lograr esa hazaña porque le convertiría en la primera mujer en subir a un podium olímpico.

“Nada, voy a pesar a ver que será de mí futuro, pero de verdad que desde hace tiempo he soñado con lograr una medalla en unos Juegos Olímpicos”, insiste la veterana deportista.