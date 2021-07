José Ramírez ha sabido manejar los altibajos

David Venn

MLB.com

José Ramírez está participando en su tercer Juego de Estrellas, de manera bien merecida con 19 jonrones, OPS de .870 y OPS+ de 132 en los primeros 82 partidos del 2021.

“Gracias a Dios por esta nueva oportunidad”, manifestó Ramírez. “Me siento bastante bien de estar aquí compartiendo con todas estas estrellas que están aquí. Me siento bien”

El tercera base dominicano ya es el más veterano de unos Indios de Cleveland que aún buscan dar la pelea en la Liga Americana, con marca de 45-42 hasta ahora.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Ramírez, quien ha sabido sobreponerse a largos períodos de letargos ofensivos a través de los años.

“¿Yo tuve un bajón? No recuerdo, no”, expresó Ramírez en modo sarcástico al ponérsele el tema. Pero sí, es impresionante cómo Ramírez supo salir del hoyo tras una caída precipitosa hace tres años.

En medio de aquel 2018, Ramírez participó en su segundo Juego de Estrellas consecutivo, cuando bateaba .302/.401/.628 (OPS de 1.029). Sin embargo, en la segunda mitad de la temporada. bajó a .218/.366/.427 (OPS de .793). Y en la primera mitad del 2019, el oriundo de Baní continuó batallando, con promedio de .218 y OPS de apenas .652.

Sin embargo, repuntó en la segunda mitad de ese 2019, con .327/.365/.739 (OPS de 1.105) y desde entonces, no ha parado de batear. Entre el 2020 y el 2021, Ramírez tiene OPS+ de 145, 34 dobles y 36 cuadrangulares en 140 partidos.

“Cuando las cosas pasan, a mí se me van”, explicó Ramírez, sobre su mentalidad para manejar los altibajos. “A veces, me pasan esas cosas, que yo vengo haciendo lo que he hecho. Se me van. Siempre estoy en el día a día y no me enfoco en lo que haya pasado”.

A sus 28 años, Ramírez se encuentra con un grupo totalmente diferente al que produjo los tantos éxitos entre el 2016 y el 2018, incluyendo un campeonato de la Liga Americana y una participación en la Serie Mundial hace cinco años. Como veterano del grupo de la actualidad en Cleveland, Ramírez quiere mantener los pies sobre la tierra.

“Yo sigo siendo el mismo”, dijo al respecto. “Yo trato de que los peloteros no me vean como líder. Trato de darle la confianza y que me vean como ellos, una persona normal.

“Aquí somos todos iguales. Vamos a jugar. Vamos a disfrutar esto. No quiero que se intimiden. Quiero que sean ellos y que jueguen su pelota”.

¿Podrán los Indios del 2021 clasificar? Será cuesta arriba, ya que se encuentran a 8.0 juegos de los punteros Medias Blancas en la División Central de la Liga Americana y a 4.5 del segundo Comodín del Joven Circuito. Sin embargo, queda toda una segunda mitad para ganar terreno.

“Nosotros damos la pelea”, aseguró Ramírez. “Nosotros estamos en una buena posición. Estamos jugando por encima de .500 y de eso es que se trata. Nosotros tenemos un tremendo equipo y vamos a seguir luchando”.