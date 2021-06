Carlisle renuncia a entrenar al equipo de los Mavericks

AFP

Los Angeles, Estados Unidos

El estadounidense Rick Carlisle, entrenador de los Dallas Mavericks de Luka Doncic, dimitió del cargo que ocupaba desde 2008, informó este jueves la franquicia de la NBA.

El técnico, de 61 años, fue campeón de la NBA con los Mavericks en 2011 y es el tercer entrenador en activo con más victorias.

Tras caer por segundo año seguido en primera ronda de playoffs, Carlisle renunció a las dos temporadas que tenía de contrato con Dallas en las que debía seguir construyendo un proyecto de futuro en torno a la figura de Luka Doncic.

"Rick me informó hoy de su decisión de dimitir como entrenador jefe", dijo el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, en un comunicado.

"Quiero agradecerle a Rick por todo lo que ha dado a esta franquicia y a esta ciudad. Le deseamos lo mejor", agregó.

La renuncia de Carlisle se produce en medio de un profundo proceso de reestructuración deportiva en los Mavericks, que terminaron la campaña en el quinto lugar de la Conferencia Oeste y cayeron en primera ronda de los playoffs ante Los Angeles Clippers (4-3), en una eliminatoria que llegaron a ir ganando 2-0.

Apenas el miércoles se conoció la salida del presidente deportivo, Donnie Nelson, que llevaba 24 temporadas en la franquicia, una decisión que decepcionó a la estrella del equipo.

"Fue algo duro para mí", reconoció Doncic. "Me gusta mucho Donnie. Le conozco desde que era un niño y fue él quien me reclutó. Fue duro para mí ver eso, pero yo no soy el que toma las decisiones ahí".

Con la marcha de Carlisle suman siete vacantes en los banquillos de la NBA. Los otros equipos en busca de técnico son los Pelicans, Wizards, Celtics, Pacers, Magic y Blazers.