Marco Luciano lidera a los prospectos no sorteados en Lidom

Horacio Nolasco

San Francisco de Macorís

Marco Luciano es una de las joyas del béisbol, uno de los peloteros que estará en unos años dando el gran salto a las Grandes Ligas; él y un puñado de jugadores, de 19 y 20 años, ubicados en el top ten de sus equipo, no han sido seleccionados en LIDOM.

Luciano, un joven de 19 años, prospecto número 13 de MLB, primero de los Gigantes y el único talento con menos de 20 años ubicado entre los primeros 25 jugadores de la lista. Firmado en 2018 (US$ 2.6 millones de bono), el nativo de Pimentel es un torpedero de 6-3, con todas las herramientas.

La joya de los Gigantes de San Francisco está proyectado como el pelotero del medio del infield con más poder en todas las Ligas Menores. Sus registros (.266-7-28) lo ubican tercero en jonrones, octavo en remolcadas de la Clase A Baja Oeste (LAW). Marco será la primera selección del sorteo de novatos LIDOM el 8 de septiembre, pues Félix Peguero, quien lo firmó, es el gerente de las Estrellas, equipo que tiene asignado el primer bolo del sorteo.

El cotuisano de 19 años Noelvi Marte no es segundo de nadie en talento y juventud. El SS, prospecto 6 de los Marineros, con un bono de 1.6 millones en sus bolsillos, ha azotado las Menores (.324-8-28), encabeza la LAW en average, cuadrangulares y se ubica cuarto en remolcadas. El top tres de los adolescentes incluye a Orelvis Martínez, torpedero de 19 años, prospecto 6 de Toronto, recibió un bono de 3.5 millones (.270-5-26), séptimo en jonrones en la Liga Sureste. Esos tres infielders, están apenas su segunda temporada profesional, serán escogidos en la primera ronda del sorteo.

La lista de los súper prospectos de 20 años que no han sido seleccionados en LIDOM la encabeza el SS Liover Peguero, el único top 10 ubicado en Clase A Avanzada (.263-2-11). Gilberto Jiménez, un OF firmado por 10 mil dólares, prospecto 5 de Boston (.282-1-15). Los francomacorisanos Johan Rojas, OF, prospecto 7 de los Filis (.234-4-16) y Luis Toribio, antesalista, décimo posicionado de Gigantes (.230-2-10, .333 OBP). Miguel Hiraldo, IF, número 8 de Toronto (.250-3-18).

Fuera del top 10 de prospectos por equipos sobresalen José Rodríguez, Medias Blancas (.290-5-12), quinto en jonrones en la Liga Sur, una ganga que le costó 50 mil dólares a ese equipo. Félix Valerio, Cerveceros (.333-3-23), tercero en bateo, sexto en remolcadas en la Baja Este. Neify Castillo (.216-8-20), líder en jonrones de la LAW.

Los multimillonarios Jasson -El Marciano- Domínguez y Robert Puason estarían debutando a nivel de Rookie a partir del 28 de este mes. El back ground de Marco Luciano, Noelvi Marte, Orelvis Martínez y los demás jóvenes nos presenta un panorama pletórico de talento para estar en dos o tres años brillando en las Mayores.