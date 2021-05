Raúl Valdés tras victoria en preolímpico: “Siempre estaré orgulloso de representar a RD”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El lanzador de origen cubano Raúl Valdés, guio este lunes al combinado de la República Dominicana a su primera victoria del sorteo preolímpico de béisbol, al lanzar siete entradas en contra de Puerto Rico.

Luego de la victoria dominicana 5 carreras a 2, Valdés, quien llegó a la isla en 2003, aseveró que siempre se sentirá orgulloso de vestir los colores de República Dominicana en cualquier escenario internacional.

“No me puedo quejar, siempre me han tratado bien yo creo que esto es un agradecimiento de cómo me han tratado, creo que siempre estaré orgulloso de representar a República Dominicana en cualquier evento internacional”, explicó el zurdo a miembros de la prensa.

Durante esa misma rueda de prensa, Valdés resaltó la importancia de iniciar un torneo como este con una victoria, y como el encargado de abrir el primer partido, apuntó a durar lo más que pudo en el juego y ayudar a la selección.

Asimismo, dijo que a pesar de que estaba pautado a lanzar en contra del conjunto estadounidense en el juego del próximo martes, aseguró sentirse preparado para enfrentar a la selección de Puerto Rico.

Estrategia

De igual manera, Valdés afirmó que su estrategia para el este juego giró en torno a mantener sus picheos en la parte baja de la zona de strike.

Además, dijo que le ayudó el hecho de que ya ha lanzado en contra de varios de los peloteros de Puerto Rico en torneos anteriores.

El cubano lanzó por siete entradas, permitiendo dos carreras.

El torneo

República Dominicana tendrá su segundo partido del clasificatorio frente a Estados Unidos. El torneo está compuesto por ocho equipos divididos en dos grupos de cuatro.

En el grupo A está Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana, mientras que el B está compuesto por Canadá, Colombia, Cuba y Venezuela.

Quien gane esta competencia tendrá su boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

No obstante, las selecciones que finalicen el sorteo en segundo y tercer lugar tendrán un chance de clasificarse a los Juegos Olímpicos a través del torneo que se llevará a cabo Puebla, México, del 22 al 26 de junio.