El regreso de los excampeones

Yoel Adames F.

Muy pocos campeones mundiales dominicanos han podido regresar a reinar por segunda vez.

Desde Teo Cruz hacia ac las excepciones han sido el peso medio Julio César Green, el supergallo Joan Guzmán y el pluma, Javier Fortuna; en el ring rosa, Dahiana Santana. Solo cuatro en ambas ramas.

Green aprovechó un accidente de tráfico de su conquistador William Joppy, para alzarse con la vacante interina noqueando a Darren Obah en el Madison Square Garden; luego le entregó por segunda vez la faja AMB 160 a Joppy a quien destronó en una gran batalla en 1997, en la primera de sus tres confrontaciones.

Guzmán y Fortuna se vistieron de doble campeones en divisiones diferentes, el primero reinó en los supergallos OMB y luego se coronó en los ligeros juniors. “El Abejón” conquistó el cetro pluma AMB y más tarde se tituló en las 130 libras de igual siglas .

LA TRILOGIA: En otros tiempos el boxeo local no se podía dar el lujo, si es un lujo, de tener en campaña de reconquista a siete u ocho exmonarcas universales, como protagonizan hoy día: Félix –Mangú- Valera, el Abejón Fortuna, Claudio Marrero, Jonathan Guzmán, Juan Carlos Payano, Jeison “Banana” Rosario, Dahiana Santana y Oxandia Castillo.

EL MANGU A CRUCERO: El primero en volver al ensogado será el “Mangú” (18-4, 15KOs), quien debutará este 26 de mayo en la categoría Crucero en el “Manguita Boxing Club”. Valera viene de perder una encarnizada pelea ante Bryan Pérez, e inicia campaña tras la faja mundial de las 190 libras.

VUELA ABEJON: El exrey dominicano pluma y superpluma, el Abejón Fortuna (36-2-1, 25 KOs.) tras sufrir otra plancha titular ante Ryan García, encontró en el camino al cotizado Jojo Díaz Jr. y acordaron, “con palabras de hombres”, verse las caras el 9 de julio, no se sabe dónde, pero la plataforma DAZN la llevará al mundo entero.

BANANA EN PRUEBA: El antiguo dueño de los cetros de supercampeón AMB y regular FIB del peso superwelter, Jeison –Banana- Rosario (20-2-1, 14KOs.), tras un largo descanso luego de su frustrada unificación ante Jermell Charlo, reaparecerá este 26 de junio ante el clasificado Erickson Lubin (23-1, 16KOs). Ambos fueron noqueados por el actual rey unificado, el gemelo Charlo… pero, Lubin ha ganado cinco peleas después de su fracaso; Banana va a probar su confianza, su estabilidad mental, su condiciones físicas y sobre todo, si puede de inmediato combatir ante uno de los mejores hombres de la división, un Top-10.

LAS MADRES: De su lado, Dahiana Santana (37-13, 15KOs.) y Oxandia Castillo (17-3-3, 14KOs.) verán acción en una velada conmemorativa al día de las madres que se llevaría a cabo en un hotel. La velada tiene olor a éxito desde ahora, vienen figuras del extranjero de mucho relieve a deleitarse.

LATERALES: El sábado se inauguró el Manguita Boxing Club, felicidades a César Mercedes… Hubo 10 peleas de prospectos y la internet hizo lo demás, la vio el mundo entero… Es muy interesante que este escenario se dedique a promover las nuevas figuras, muchas veces en las grandes carteleras no hay cupo para ellos… Enbuenahora Manguita.

