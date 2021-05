David Ortiz rechaza uso de violencia contra una expareja

EFE

Santo Domingo

El exjugador de béisbol dominicano David 'Big Papi' Ortiz negó este jueves que haya incurrido en violencia machista contra una expareja con la que procreó un hijo, al que también aseguró que suministra los recursos necesarios para su manutención.

Ortiz habló de esa manera al término de una audiencia en la que un tribunal aplazó para el 17 de junio próximo su decisión en torno al recurso incoado por la Fiscalía del Distrito Nacional contra la orden de un juez de reabrir una acusación de la expareja del pelotero por presunta violencia de género.

"Ella no tiene manera de probar que he ejercido violencia contra ella, ahí nunca pasó nada de violencia física, ella sabe que el abuso y la violencia no van con mi persona, tengo a más de 15 personas que pueden probar que nunca hubo violencia", afirmó el extoletero de los Medias Rojas de Boston.

Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijaron para el 17 de junio el fallo a la apelación de la Fiscalía del Distrito Nacional a la decisión del Quinto Juzgado de la Instrucción que dispuso que se investigue la acusación de violencia de género en contra del ex bateador designado.

Ortiz afirmó que su expareja, Fary Almánzar Fernández, le impide acercarse al hijo de ambos, menor de edad, a quien tiene "casi un año" que dijo no ver personalmente.

"Los gastos del niño los suministro vía transferencia (bancaria), es lamentable que las cosas hayan llegado hasta aquí; he tratado de mi parte de que la cosas se solucionen de manera pacífica", agregó.

Almánzar Fernández, en cambio, expuso a través de un documento que Ortiz tiene presuntamente más de cinco procesos abiertos (en la Justicia).

"Que no me callen ni me escondan los documentos más, tiene más de cinco procesos abiertos, la gente piensa que son diferentes, son los mismos, lo que pasa que el señor nunca se presenta", dijo la mujer.

Los abogados de Almánzar dieron en el mismo documento, que Ortiz y su defendida mantuvieron una relación pública, continua y a los ojos de la sociedad dominicana, desde que ella tenía 17 años de edad, y antes de que él contrajera matrimonio en Estados Unidos.

Ortiz fue herido de un disparo por la espalda en junio de 2019 en un bar de Santo Domingo Este, siendo intervenido quirúrgicamente en el país y trasladado al día siguiente a Boston (EE.UU.), donde también fue operado.

El 'Big Papi' se retiró del béisbol en activo al finalizar la temporada de 2016 en las Grandes Ligas, con un promedio al bate de .286, 541 cuadrangulares, 1.758 carreras impulsadas, 1.419 anotadas, 632 dobletes, 8.640 turnos, .620 de 'slugging' y un OPS de 1.021.

Abandonó el béisbol siendo uno de los jugadores más carismáticos y seguidos por la afición, sobre todo en la ciudad de Boston donde es toda una celebridad.