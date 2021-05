La Russa mantiene que Yermín cometió grave error

Scott Merkin/MLB.com

Tony La Russa se mantiene firme en sus comentarios sobre Yermín Mercedes, en el sentido de que el dominicano cometió “un gran error” al dar swing ante un pitcheo en conteo de 3-0 de parte del venezolano Willians Astudillo con los Medias Blancas superando a los Mellizos por 11 carreras el lunes.

“Me atrevo a apostar que no hay nadie en ese clubhouse (de Chicago) que se haya molestado por el hecho de yo mencionar que ésa no es la forma en que competimos”, dijo La Russa el miércoles. “Recorrí ese clubhouse anoche y nadie me (rechazó)”.

El dirigente de los Medias Blancas reiteró que el hecho de Mercedes dar swing y conectar jonrón con el partido ya decidido no era una buena conducta deportiva ante los Mellizos.

“Si crees que necesitas más (carreras) para ganar, sigues dándole”, dijo La Russa. “Pero si crees que tienes lo suficiente, respeta el juego y a la oposición. Conducta deportiva”.

Expresó La Russa el miércoles que estaba sorprendido por recibir tantas preguntas sobre Mercedes, pero agregó el siguiente sobre el particular: “No voy a decir que sea mucho hablar por nada. Es mucho hablar sobre algo un pequeño tema”.

Tras el cuadrangular de Mercedes el lunes, el relevista de los Mellizos, Tyler Duffey, tiró un pitcheo detrás de las piernas de Mercedes el martes, lo cual resultó en la expulsión tanto del lanzador como del manager de Minnesota, Rocco Baldelli.

Los compañeros de equipo de Mercedes en Chicago han dado algunas opiniones al respecto. El derecho Lance Lynn afirmó que las “reglas no escritas” no deben ser aplicadas cuando el equipo contrario pone a lanzar a un jugador de posición, como fue el caso el lunes con Astudillo.

“De la manera en que lo veo, si hay un jugador de posición en la loma, no hay reglas. Terminemos el bendito juego. Si tienes algún problema con cualquier cosa que pase, pon a un lanzador ahí. No puedes molestarte cuando tienes a un jugador de posición y te dan un batazo”.

Pero La Russa no comparte la opinión de su pupilo, a quien conoce desde hace más de una década desde sus tiempos juntos en los Cardenales.

“Lance tiene un casillero, yo tengo una oficina”, dijo La Russa. “No estoy de acuerdo”.