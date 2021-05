Héctor J. Cruz

Los Mets de Nueva York obtuvieron ayer su 7ma. victoria seguida, 7 por 1 ante los Orioles de Baltimore. Ocupan el primer lugar de la División Este Liga Nacional con 18-13, sin dudas el mejor momento que experimenta el manager Luis Rojas desde que ocupa el puesto.

Rojas fue el manager de la recortada campaña del 2020 cuando el equipo tuvo record de 26-30, válido para el 4to.lugar de su grupo. Es decir que esto de ahora le facilita buenos dias, totalmente despejado.

Lo irónico es que esto le llega en días difíciles por algunas lesiones de relevancia en el club, en especial del estelar lanzador Jacob deGrom, quien está inhabilitado por 10 días por un problema en el costado derecho.

¿Dónde está el secreto ahora? En el pitcheo. Ellos han mejorado tanto que se han colocado con la segunda mejor efectividad de la Liga , 2.89, solo detrás de los Padres de San Diego, con 2.83.

Lo mejor ha estado en la rotación, con Marcus Stroman (3-3 y 2.01), Taijuan Walker (3-1 y 2.20), y el propio deGrom, 3-2 y 0.68…El relevo no ha estado estable, y eso incluye a Jeurys Familia y el boricua Edwin Díaz.

En la ofensiva, el club es 6to. mejor con .238, en jonrones suman 22 para el puesto 15,en carreras 111para el lugar 13, y su OPS colecitvo es de .679, puesto 12. Que sigan así, ganando con pitcheo, hasta que mejoren los bates.

EL JAPONES: Me permito reproducir lo escrito por el colega vegano Rubén de Lara en su cuenta de facebook. Muy interesante, socialmente hablando:

“Muchos se preguntarán ¿Qué hace un "japonés" en la Dirección del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística?.

Sencillo, el General Minoru Matsunaga es dominicano de origen japonés. Es hijo del inmortal del deporte dominicano y maestro de judo Mamoru Matsunaga, considerado el padre del judo en nuestro país, y de la señora Michiko Matsunaga.

El 26 de julio de 1956, unas 249 familias llegaron al país en el contexto de la era Trujillo luego de la II Guerra Mundial y se establecieron en Constanza y Jarabacoa (provincia La Vega), Agua Negra y La Altagracia ( Pedernales), así como en Dajabón, Montecristi, Bahoruco e Independencia, realizando importantes aportes socioeconómicos en el país, especialmente con las técnicas de cultivo y producción de vegetales, integrándose también a otros ámbitos de la sociedad. Ya hay cuatro generaciones de japoneses en República Dominicana.

UN POCO MAS: Mamoru Matsunaga, llamado el padre del judo dominicano, fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el ceremonial del 2009.. Falleció el 20 de diciembre del 2017… En ese tiempo, su hijo era jefe de policía en Verón, provincia La Altagracia.

DE INTERES: El lanzador Matt Harvey regresó ayer a Nueva York, donde era máso menos un ídolo pues estuvo allí 6 temporadas con los Mets. Su record general con los Mets fue de 34-37, pero tuvo sus buenos años. Además, es un tipo divertido, hace sus locuras públicas, y ese tipo de atleta gusta a la gente.. Los Orioles siguen mal, han perdido 5 de los últimos 6…. Francisco Lindor mejora un chin los últimos, 7 juegos batea de 23-8 para .348 y esa es buena noticia. El hombre, que es una estrella, recupera su confianza… Los Padres de San Diego extienden su mala situación..Colocaron inactivos por diez días al inicialista Eric Hosmer y al jardinero Will Myers..Además, tienen fuera a Jorge Mateo, Fernando Tatis jr. y Jurickson Profar por motivos del Covid…. Una nota de Antonio Puesán dice que Miguel Tejada Jr. (el hijo de Miguel), está jugando en la Frontier League (Independiente), con promedio de .156..El fue firmado en 2019 por 60 mil dólares, pero ya no está en el beisbol organizado… La cadena ESPN llama la atención sobre el novato Jasson Domínguez, dominicano clase A de los Yanquis de Nueva York. Está en entrenamientos en Tampa y desde ya impacta con su bateo. Fue firmado en 2019 por US$5.1 millones, y aun no ha jugado beisbol profesional. Le dicen El Marciano y lo comparan con antiguas estrellas del juego como Bo Jackson, Mickey Mantle, y hasta con Mike Trout…¿Tanto?...